Calciomercato Lazio/ Si valuta Boubacar Kamara: c’è anche Jovetic se partono…

CALCIOMERCATO LAZIO: SITUAZIONE INTERNA CONFUSA, MA KAMARA NEL MIRINO

In casa Lazio la dirigenza è impegnata, in questa finestra di calciomercato, a definire la situazione interna e le eventuali cessioni, da Correa fino al caso Luis Alberto. Pure rimangono sempre calde anche le strade che porterebbero a nuovi nomi in ingresso a Formello: dopo Kamenovic, Hysaj e Felipe Anderson quali saranno i prossimi colpi dei biancocelesti? Stando alle ultime indiscrezioni di calciomercato Lazio che ci arrivano da Alfredo Pedullà, pare che il club stia monitorando da vicino la situazione relativa a Boubacar Kamara, centrocampista (ma che può giocare anche come difensore), classe 1999 di proprietà del Marsiglia. Il francese infatti, in scadenza di contratto con l’Olympique nel 2022 ha appena rifiutato un’ulteriore proposta di rinnovo dai francesi ed è speranza della Lazio che tale difficile contesto spinga il club ad abbassare le sue pretese per l’eventuale cessione dello stesso Kamara. Fin qui il Marsiglia ha chiesto 20 milioni di euro per il suo cartellino, ma le cose potrebbero resto cambiare, in favore dei capitolini.

Calciomercato Inter/ Bellerin, accordo fatto! Il Liverpool ci prova per Barella

CALVIOMERCATO LAZIO: IDEA JOVETIC MA SOLO SE PARTONO..

Altro nome da valutare per la seconda parte della finestra estiva del calciomercato della Lazio è certo quello di Stevan Jovetic, almeno secondo quanto riportato da Radiosei. Il giocatore infatti sarebbe un’ottima alterativa per lo schieramento biancoceleste, specie se nelle prossime settimane uno tra Muriqi e Caicedo dovessero lasciare Formello. Va pure aggiunto che il montenegrino, terminato il contratto con il Monaco è attualmente svincolato: preoccupa però l’alto ingaggio richiesto dallo stesso attaccante ex Inter. Già nelle scorse settimane proprio l’alto stipendio chiesto da Jovetic aveva convinto la dirigenza biancoceleste di procedere oltre, e non soppesare l’opportunità di intavolare una trattativa, ma potrebbe ancora accadere di tutto in questa finestra di contrattazione.

LEGGI ANCHE:

Calciomercato Juventus/ Vlahovic tra rinnovo e bianconero, stretta per LocatelliCalciomercato Napoli/ Mathias Olivera nel mirino: è gelo tra Insigne e De Laurentiis

© RIPRODUZIONE RISERVATA