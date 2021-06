CALCIOMERCATO LAZIO/ Tare a cena da Sarri: dal modulo al mercato c’è l’intesa!

CALCIOMERCATO LAZIO, BLITZ DI TARE IN TOSCANA

Lazio-Sarri, avanti tutta: è questa la notizia di calciomercato che scalda i cuori dei tifosi biancocelesti. Nei momenti immediati all’addio di Simone Inzaghi alla Lazio la pista che portava al tecnico ex Napoli, Chelsea e Juventus sembrava solo una suggestione, è diventata sempre più reale con il passare delle ore e si può dire che sia ormai partita ufficialmente nella serata di lunedì. Il direttore sportivo biancoceleste, Igli Tare, si è infatti recato nella casa toscana di Maurizio Sarri per iniziare a pianificare quella che potrebbe essere la squadra del futuro: il tecnico infatti passerebbe dal 3-5-2 utilizzato da Inzaghi negli ultimi anni a un 4-3-3 che necessiterebbe di alcuni innesti, anche se la trattativa è decollata proprio per il gradimento che Sarri ha espresso per la rosa laziale.

Ergo, un mercato che dovrà essere sì importante ma calibrato sulle tasche del club e non necessariamente rivoluzionario: tenendo i big e coi ritocchi giusti, la Lazio e Sarri sono certi di poter portare avanti un progetto da Champions. Certo, la trattativa è ancora in fase embrionale e soprattutto Sarri e Tare hanno preso le misure per quanto riguarda gli aspetti tecnici del possibile nuovo progetto: per quelli economici, la palla passa come sempre al presidente Claudio Lotito.

CALCIOMERCATO LAZIO, SARRI LIBERO DALLA JUVE

Claudio Lotito era atteso nella giornata di martedì ad Amatrice per presenziare al premio “Scopigno-Pulici“, una ricorrenza fissa nel calendario del patron biancoceleste, che invece ha saltato per la prima volta l’evento. Al momento Lotito è totalmente assorbito dalla trattativa Sarri, anche perché in caso di fumata nera ci sarà da mettere in pratica molto rapidamente un piano B. Di sicuro l’addio di Inzaghi ha scombussolato molto l’agenda del club biancoceleste, che sembrava sicuro di aver blindato la permanenza del tecnico per altri 3 anni. Per arrivare a Sarri ci sono degli step obbligati, uno si è consumato proprio lunedì con il mancato rinnovo del contratto da parte della Juventus: scontato se si pensa che i bianconeri hanno puntato di nuovo su Max Allegri e hanno sempre Andrea Pirlo a libro paga. Ma in realtà il contratto di Sarri aveva una clausola che stabiliva una penale da 2,5 milioni di euro in favore del tecnico in caso di mancato prolungamento nel 2021. Così è stato, dalla Juve non è partita nessuna PEC e questo “bonus” potrebbe far accettare a Sarri un contratto a salire con la Lazio; 2,5 milioni a stagione il primo anno più bonus, con la parte fissa che salirebbe oltre i 3 milioni negli anni successivi. Ci sono ancora distanze da limare ma la trattativa è entrata nel vivo.

