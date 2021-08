CALCIOMERCATO LAZIO/ Ufficiale Hysaj, Anderson e Luka Romero. Correa aspetta l’Inter

CALCIOMERCATO LAZIO, CORREA ASPETTA L’INTER

In casa Lazio prosegue il tormentone di calciomercato riguardante l’addio di Joaquin Correa. L’attaccante argentino viene dato in partenza dall’inizio di luglio ma è rimasto bloccato a Formello in mancanza di offerte concrete per il suo cartellino. Dopo l’interesse espresso inizialmente dal Paris Saint-Germain, che ha speso diversi milioni per aggiudicarsi altri profili come ad esempio Lionel Messi, e poi anche dall’Inter, che però sembra concentrata su altri obiettivi per rimpiazzare Romelu Lukaku, l’unico club rimasto sulle tracce di Correa è l’Everton. La squadra inglese allenata da mister Rafa Benitez si sarebbe fatta avanti con la Lazio presentando un’offerta da 32 milioni di euro in parte fissa e quattro milioni di bonus, una proposta questa che non sembra convincere del tutto i biancocelesti ma soprattutto il calciatore. Pur andando a guadagnare parecchio, Correa preferirebbe infatti lasciare la Lazio per andare a giocare in una squadra che punti a dei titoli e per questo auspicherebbe ancora di finire all’Inter.

CALCIOMERCATO LAZIO, FINALMENTE QUANTE UFFICIALITA’

Nelle scorse ore la Lazio ha finalmente sbloccato il suo calciomercato estivo ed ha potuto così rendere ufficiale il tesseramento di diversi giocatori che si stavano già allenando da tempo agli ordini di mister Maurizio Sarri. Detto di Pedro, arrivato dai cugini della Roma, i biancocelesti tramite il proprio sito web ed i suoi account sui vari social network ha ufficializzato gli arrivi a Formello di Elseid Hysaj, rimasto svincolato dopo l’avventura al Napoli, Felipe Anderson, di ritorno dal West Ham, e Luka Romero, giovanissimo talento di sedici anni prelevato dal Maiorca. Non solo operazioni in entrata però: la Lazio ha anche resto noto il prolungamento del contratto di Stefan Radu che sui social ha tenuto a postare il suo affetto per il club: “Lazio, hai un posto nel mio cuore che nessun altro potrebbe avere. Verso la quindicesima stagione con l’aquila sul petto”.

