CALCIOMERCATO LAZIO/ Ufficiale l’addio di Jony, attesa per Muriqi e Miranchuk

CALCIOMERCATO LAZIO: ULTIMO TENTATIVO PER MIRANCHUK

La finestra di calciomercato invernale sta per concludersi in questo freddo lunedì di gennaio ed in casa Lazio si lavora per sistemare l’organico a disposizione di mister Maurizio Sarri in vista del prosieguo della stagione. Le regole imposte dall’indice di liquidità hanno frenato i movimenti soprattutto in entrata dei biancocelesti che hanno quindi prima dovuto completare qualche partenza come quella di Vavro, tornato a Copenaghen, prima di pensare a qualche innesto.

CALCIOMERCATO ATALANTA/ Mihaila in arrivo, Origi come alternativa per il futuro

Nelle scorse ore è stato anche completato il trasferimento di Jony allo Sporting Gijon, come si legge nel comunicato ufficiale pubblicato dalla società capitolina: “La S.S. Lazio comunica di aver ceduto il calciatore Rodriguez Menendez Jonathan, temporaneamente e sino al 30/06/22, a favore dello Sporting Gijon.” I dirigenti stanno quindi ragionando adesso sulle ultime mosse da effettuare.

CALCIOMERCATO NAPOLI/ Avviati i contatti per Januzaj, il sostituto di Insigne

CALCIOMERCATO LAZIO: LE MANOVRE DEI BIANCOCELESTI

La Lazio sta finalmente muovendosi in questa parte finale della sessione di calciomercato invernale. Ieri Vedat Muriqi ha salutato per trasferirsi al Maiorca in prestito con diritto di riscatto fissato a 12 milioni di euro e si attende ora soltanto l’annuncio ufficiale. In entrata invece l’obiettivo pare essere stato individuato in Aleksej Miranchuk dell’Atalanta ed al momento ballano circa 5 milioni tra la richiesta bergamasca per il prestito con obbligo di riscatto a 15 milioni di euro e la proposta da 10 milioni dei laziali.

LEGGI ANCHE:

CALCIOMERCATO JUVENTUS/ Zakaria a Torino, tentativo per Nandez e c'è Gatti

© RIPRODUZIONE RISERVATA