CALCIOMERCATO LAZIO/ Ultime notizie: Kumbulla e Kiyine rinforzi low cost?

Il calciomercato della Lazio a gennaio potrebbe essere un’incognita, come spesso è avvenuto per la sessione invernale di mercato della formazione biancoceleste. Dopo 8 vittorie consecutive in campionato e la conquista della Supercoppa Italiana, sedicesimo trofeo della storia della Lazio e sesto dell’era Lotito, la Lazio sembra intenzionata a mantenere invariata l’ossatura che Simone Inzaghi ha regolato come un orologio svizzero. In più, l’eliminazione dall’Europa League ha privato il club di un fronte che avrebbe necessitato di una rosa più ampia. Con solo il campionato di fronte, più qualche sporadico match di Coppa Italia, la rosa a disposizione del tecnico piacentino potrebbe essere più che sufficiente. Ma se qualche occasione, anche in prospettiva futura, si paleserà di fronte al DS Tare, il club potrebbe non tirarsi indietro. Sono in particolare due i giocatori che potrebbero fare al caso della Lazio, anche in prospettiva di inserimento della rosa per la prossima stagione. Si tratta del giovane difensore albanese del Verona Marash Kumbulla e del centrocampista della Salernitana Sofian Kiyine, calciatori per i quali la Lazio potrebbe decidere di accelerare i tempi per provare a renderli immediatamente disponibili per Inzaghi.

CALCIOMERCATO LAZIO, KIYINE TORNA ALLA BASE?

Kumbulla e Kiyine sarebbero due operazioni diverse. Il difensore dell’Under 21 dell’Albania (ma dalla cittadinanza anche italiana) si sta mettendo in luce con un Verona che sta brillando tra le migliori difese della Serie A, anche grazie alle performance di questa giovane rivelazione. Sofian Kiyine, marocchino di cittadinanza belga, è in realtà già di proprietà della Lazio, che l’ha acquistato dopo la stagione disputata nel Chievo l’anno scorso nella massima serie. Il club biancoceleste l’ha girato alla Salernitana per poi tenerlo sotto controllo, e le sue caratteristiche tecniche potrebbero fornire un’importante alternativa in rosa a Simone Inzaghi. Kiyine può giocare sia come esterno di centrocampo di sinistra sia come interno sulla mediana, ruoli in cui la Lazio sta palesando delle lacune alle spalle dei titolari. Nel mezzo continua a non ingranare Valon Berisha, arrivato con grandi aspettative un anno e mezzo fa dal Salisburgo e frenato da una grande quantità di problemi fisici. A sinistra sembra andato ancora ko Jordan Lukaku dopo quasi un anno di inattività e lo spagnolo Jony sembra pronto solo in fase offensiva. Kumbulla invece rappresenterebbe un’alternativa da inserire gradualmente per una difesa che entro un anno e mezzo al massimo potrebbe perdere il veterano Stefan Radu per sopraggiunti limiti di età.

© RIPRODUZIONE RISERVATA