CALCIOMERCATO LAZIO/ Ultime notizie: Mertens sogno per la Champions

Il calciomercato della Lazio potrebbe muoversi presto in prospettiva verso un grande nome come quello di Dries Mertens. Il club capitolino sta già mettendo in cantiere alcune idee che potrebbero riguardare non tanto il mercato di gennaio, in cui la società sembra convinta di portare avanti una politica conservativa, visti gli eccellenti risultati. E’ a giugno che la Lazio potrebbe essere chiamata a compiere un importante salto di qualità, soprattutto se la squadra di Inzaghi dovesse finalmente confermarsi nel girone di ritorno e centrare quella qualificazione in Champions League sempre sfuggita nelle ultime stagioni. Servirebbero calciatori in grado di garantire un mix di qualità ed esperienza da affiancare ai big che stanno provando a guadagnarsi un posto nell’Europa che conta: e il belga del Napoli sembrerebbe rispondere a questo identikit. Mertens pare destinato a non rinnovare il contratto con il suo club di appartenenza, il Napoli, e potrebbe dunque accasarsi a parametro zero chiedendo un ingaggio molto importante. Ma solo all’estero, in particolare in Cina e nei Paesi Arabi, potrebbero accordare un ingaggio fuori misura all’ala: in Italia la Lazio (ma solo in caso di Champions) potrebbe diventare un’opzione praticabile se i biancocelesti accettassero di corrispondere a Mertens un ingaggio da top player per i propri standard.

CALCIOMERCATO LAZIO: MERTENS, PROSPETTIVA CHAMPIONS

La Lazio nelle ultime stagioni ha infatti portato avanti una politica progressiva di rinnovo dei contratti che ha permesso al club di trattenere tutti i big, al contrario di quanto era accaduto in passato con le laboriose trattative che avevano poi portato all’addio di calciatori come Keita, Biglia e De Vrij. Sono invece rimasti Milinkovic-Savic, Immobile, Luis Alberto, Lucas Leiva ed altri gioielli che ora fanno parte dell’ossatura della squadra di Inzaghi. In caso di qualificazione in Champions League, gli ingaggi di top player come Milinkovic e Immobile potrebbero arrivare a spingersi fino ai 4 milioni netti l’anno: proprio quanto richiesto da Mertens, che si inserirebbe subito come giocatore al vertice degli ingaggi nella formazione laziale, provando a portare la propria esperienza al servizio di un club assente dalla massima competizione continentale dal 2007. Certo, si tratta per ora di una congettura che porterebbe al limite molti parametri, dal monte ingaggi della Lazio alla voglia di rimettersi subito in gioco del belga. La cui volontà sarebbe comunque decisiva, se le sirene asiatiche fossero irresistibili, allora l’operazione verrebbe logicamente stroncata sul nascere. Se le prospettive Champions della Lazio in primavera dovessero farsi davvero concrete, allora qualcosa potrebbe davvero iniziare a muoversi sul fronte Mertens.

