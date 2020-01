CALCIOMERCATO LAZIO/ Ultime notizie: Szoboszlai colpo “alla Tare”?

Il calciomercato della Lazio non dovrebbe far registrare colpi particolarmente importanti in questa finestra di gennaio, ma delle eccezioni potrebbero palesarsi: il direttore sportivo Igli Tare non è nuovo a possibili colpi “in prospettiva”, giocatori spesso molto giovani da inserire nella rosa con la speranza di vederli sbocciare dopo essersi ambientati a Roma per alcuni mesi. E’ successo per Felipe Anderson, esploso ad oltre un anno dal suo arrivo nella Capitale, e anche per Sergej Milinkovic-Savic, oggi valutato 100 milioni di euro dal club biancoceleste ma, appena ventenne, in ballottaggio con Eddy Onazi per un posto da titolare nella stagione 2015/16. E il prossimo della lista potrebbe essere il gioiellino del centrocampo del Salisburgo, Dominik Szoboszlai. Un calciatore che Tare sta monitorando da questa estate e che probabilmente sarebbe già stato biancoceleste in caso di cessione di Milinkovic. Così non è stato e il talento magiaro ha un po’ stentato nella prima fase della stagione, forse distratto dalle voci di mercato pur facendo vedere almeno a tratti lampi di classe in Champions League col Salisburgo. Se gli austriaci abbassassero le pretese che non scendono da una valutazione intorno ai 35 milioni di euro, la Lazio potrebbe portarlo subito a Roma per farlo crescere all’ombra del centrocampo attuale, per poi farlo diventare un perno della squadra del domani a disposizione di Simone Inzaghi.

CALCIOMERCATO LAZIO, L’AGENTE DI KIYINE RINVIA A GIUGNO

Altri movimenti riguardanti il calciomercato della Lazio potrebbero coinvolgere talenti che il club del presidente Lotito ha parcheggiato nell’altra squadra di proprietà del patron, la Salernitana. Proprio Lotito avrebbe raccomandato il gambiano Jallow come rinforzo per l’attacco da far crescere all’ombra di Immobile, Correa e Caicedo, subito o a giugno. Ma c’è uno dei migliori giocatori della Salernitana di questa stagione, Sofian Kiyine, che potrebbe fare al caso di Inzaghi per allungare la rosa a disposizione a centrocampo. Ma solo da giugno: l’agente del calciatore belga, di origine marocchina, in un’intervista al portale pianetaserieb.it ha di fatto chiuso alla possibilità di un arrivo di Kiyine a Roma già a gennaio: “Il suo percorso sta procedendo, si parla di poter andare alla Lazio in questa sessione di calciomercato senza dover attendere la fine della stagione ma, in accordo con il ragazzo, riteniamo opportuno rimanere a Salerno e tentare la scalata alla massima categoria con i campani.” Parole che non lasciano spazio a interpretazioni, Kiyine è un elemento molto importante e la piazza granata non digerirebbe un suo ritorno alla “casa madre” (è la Lazio che in estate ha girato il giocatore dal Chievo ai campani) già nel mercato invernale. E così tutti i discorsi vengono rinviati in estate, anche se dovessero partire subito elementi della rosa laziale come Berisha o Lukaku.

