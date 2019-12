CALCIOMERCATO LAZIO/ Ultime notizie: un Faraoni per Capodanno?

Il calciomercato della Lazio difficilmente decollerà nei primi giorni destinati alle trattative di mercato di gennaio. Ci sono però dei prospetti che il club biancoceleste sta osservando con particolare attenzione e uno di essi potrebbe essere un cavallo di ritorno. Si tratta in particolare di Davide Faraoni, con il ragazzo di Bracciano che, dopo essere cresciuto nel settore giovanile della Lazio, ha vissuto un lungo peregrinare tra varie società di Serie B e Serie A, prima di approdare al Verona e consacrarsi nel girone d’andata di questo campionato come uno dei migliori esterni nella massima serie. Tanto che la Lazio avrebbe manifestato un grande interesse per Faraoni: si tratterebbe di un ritorno a effetto, nella giornata di lunedì il laterale degli scaligeri ha rilasciato delle dichiarazioni che lasciano aperte varie possibilità di mercato, considerando l’interesse manifestato verso di lui da diverse importanti squadre: “Fanno molto piacere le richieste da parte di Roma, Lazio e Inter, ma io ho sempre pensato a giocare e basta. Il calcio è pazzesco. Bastano tre o quattro partite fatte bene che sei sulla bocca di tutti, come il contrario però. Non mi faccio illusioni, e poi c’è il Verona che mi ha dato tanto. Dobbiamo pensare tutti solo alla salvezza.”

CALCIOMERCATO LAZIO, ATTESA PER IL RINNOVO DI LUIS ALBERTO

Ha rilasciato delle dichiarazioni relative al calciomercato della Lazio anche il direttore sportivo del club, Igli Tare, che parlando a Sky Sport ha congelato la questione relativa al rinnovo di contratto di Luis Alberto. “Quando ci saranno delle novità saranno prontamente comunicate, nel frattempo siamo felici di sapere che Luis Alberto è pienamente soddisfatto alla Lazio.” Questa la sintesi di quanto riportato da Tare dopo l’esperienza alla Dubai International Sports Conference, in cui era candidato tra i migliori direttori sportivi europei. Un gran lavoro che ha portato alla ribalta nuovi talenti, ma ora la Lazio sta cercando di scovarne altri e soprattutto valorizzare alcuni elementi già in casa, ma che hanno faticato non poco negli ultimi mesi per mettersi in luce, in particolare il difensore centrale Denis Vavro e il centrocampista Valon Berisha: “Nel calcio bisogna pazientare e aspettare i giocatori, soprattutto se sono alla prima esperienza nel campionato italiano. A Roma invece si tende spesso a criticare, a mettere in dubbio il valore dei calciatori, salvo poi ricredersi” ha spiegato Tare, chiedendo tempo per giocatori costati un investimento complessivo di quasi 20 milioni di euro.

