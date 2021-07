Calciomercato Lazio/ Zaccagni torna di moda per il centrocampo

CALCIOMERCATO LAZIO, ZACCAGNI SEMPRE IN ORBITA

Le zone del campo in cui la Lazio sta pensando di migliorare l’organico sono diverse in questi giorni di calciomercato. Secondo quanto rivelato dal quotidiano veronese L’Arena, i biancocelesti sarebbero tornati a seguire con grande interesse Mattia Zaccagni, centrocampista di proprietà dell’Hellas Verona con cui lo scorso anno ha collezionato 5 reti e 7 assist vincenti per i compagni in 37 apparizioni complessive tra campionato e coppe. Il contratto di Zaccagni con i gialloblu scadrà nel giugno del 2022, ovvero al termine della prossima stagione, e la società veneta starebbe aprendo ad eventuali offerte provenienti per il ventiseienne così da non perderlo a parametro zero e monetizzare piuttosto qualcosa da reinvestire sul mercato. Accostato pure al Napoli, per Zaccagni la Lazio potrebbe ragionare intorno ai 15 milioni di euro per aggiudicarselo.

CALCIOMERCATO LAZIO, FUTURO INCERTO PER CORREA

La Lazio si sta già muovendo da tempo in questo calciomercato estivo al fine di consegnare una rosa competitiva da mettere a disposizione del nuovo tecnico Sarri ed affrontare al meglio la prossima stagione. Chi sembrava essere destinato a partire è Joaquin Correa, che come ha spiegato l’allenatore biancoceleste pareva intenzionato a lasciare Formello da diverso tempo: “Spero di ritrovarlo una volta che si è rimesso a posto dal punto di vista fisico, ci può dare una grande mano. L’ho chiamato per sentire come stava, ci ho parlato. Correa potrebbe fare l’attaccante di sinistra, se ha la voglia e gli stimoli per farlo. Da tempo aveva manifestato la voglia di cambiare ambiente, se quando torna ha cambiato idea sono il più contento di tutti e gli chiedo la disponibilità di partire da sinistra.” Se la società del patron Lotito spingerà per la cessione piuttosto che il rilancio con Sarri allora si continuerà a parlare con il Paris Saint-Germain dell’argentino, con i francesi a proporre 20 milioni di euro più il cartellino dello spagnolo Sarabia. Non vanno escluse nemmeno le piste alternative che porterebbero Correa a Londra per vestire le maglie di Tottenham o Arsenal.

CALCIOMERCATO LAZIO, ORSI POSITIVO SUL FUTURO

In casa Lazio c’è aria di cambiamento in questi giorni di calciomercato con l’arrivo in panchina del nuovo allenatore Maurizio Sarri. I biancocelesti hanno inoltre aggiunto al proprio organico Elseid Hysaj e Felipe Anderson e sulle prossime mosse del club di Lotito si è espresso l’ex portiere Nando Orsi che, intervistato in esclusiva da tuttomercatoweb.com, ha spiegato: “Hysaj e Felipe sono adatti poi bisogna vedere se Felipe inizia a giocare bene tatticamente e non solo individualmente. Con Sarri devi fare fare determinati movimenti in campo. Poi per il resto vediamo, servono altri due giocatori importanti. Luis Alberto non si è presentato, non so se lo ha fatto di proposito. E’ una situazione strana, però penso che se fa muro con Lotito perde. E’ difficile che con un presidente come Lotito i giocatori possano ottenerla vinta. Speriamo tutto si appiani perchè può essere un giocatore importante e lo ha detto anche Sarri, lo vuole usare alla Hamsik. Forse un paio di interventi in difesa. Ma spenderei in realtà per un centrale davanti alla difesa e poi anche un portiere lo prenderei.”

