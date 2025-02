CALCIOMERCATO LECCE, ARRIVA SALA DAL COMO

Il calciomercato Lecce cerca lo sprint salvezza dopo un mercato caratterizzato dalla cessione di Dorgu. L’esterno che tanto piaceva a Juventus e Napoli è finito al Manchester United per 30 milioni più bonus, una cifra incredibile per il club pugliese.

I giallorossi però non hanno investito immediatamente il denaro incassato e si sono concentrati a mantenere tutti gli altri pezzi pregiati (rifiutati 15 milioni per Krstovic) e limare la rosa con acquisti mirati principalmente in prestito.

Quello ormai prossimo a vestire la casacca giallorossa è Marco Sala. Il giocatore del Como è un prodotto del Settore Giovanile dell’Inter dove è riuscito a vincere due campionati Primavera, una Supercoppa ed un Torneo di Viareggio.

Tra i Professionisti ha vestito le maglie di Arezzo, Sassuolo (senza mai scendere in campo), Virtus Entella, SPAL, Crotone, Palermo e infine Como. Insomma, tante maglie che hanno permesso al classe 1999 di fare esperienza.

CALCIOMERCATO LECCE, TENTATIVO PER BARISIC

Il calciomercato Lecce intanto non si ferma qui e prova un altro colpo per le corsie laterali. Si tratta di Borna Barisic, terzino del Trabzonspor che ricoprirà in caso di arrivo il ruolo di sostituto di Gallo, già infortunato in stagione.

Sebbene i media turchi sembrano allontanare il suo arrivo in Italia, secondo La Gazzetta dello Sport c’è stato un blitz della società pugliese che ha presentato un’offerta di prestito secco per convincere la società di Trebisonda a cedere il croato.

Obiettivo salvezza per il Lecce che in ogni caso ha provato a trattenere Dorgu fino all’ultimo, ma la volontà del giocatore è stata fondamentale. Nonostante gli sforzi, i pugliesi non ci sono riusciti ma la rosa a disposizione di Giampaolo rimane completa.

