Il calciomercato Lecce vede i pugliesi in attesa di offerte per i suoi gioielli e poi vede Corvino al lavoro su profili piuttosto giovani e futuribili.

Calciomercato Lecce, prima le uscite e poi eventuali colpi in entrata

Il calciomercato Lecce è irrimediabilmente legato alle uscite e il club lavora prima a possibili uscite e poi a nuovi affari con Corvino sempre molto attento a tutto il mercato internazionale. Nelle ultime ore il club ha ceduto in maniera molto discutibile una bandiera del club come Federico Baschirotto, ormai ad un passo dalla neopromossa Cremonese.

Il centrale ormai ex pugliese lascia cosi dopo diverse stagioni in giallorosso e c’è più di qualche polemica per una bandiera che saluta non per un grande club ma per una squadra sulla carta anche inferiore. Ma oltre al caso Baschirotto tiene banco il futuro del centravanti Krstovic ancora in uscita nonostante le più classiche smentite di rito.

Il giocatore montenegrino è destinato alla cessione e sulle sue tracce c’è qualche club straniero ma occhio specialmente alla nuova Roma di Gasperini. Il club capitolino vede Dovbyk verso la cessione e l’alternativa è appunto Krstovic che potrebbe salutare per una cifra di circa 20 milioni di euro e la Roma guarda con attenzione al suo profilo, si tratterà in caso di addio di Dovbyk.

Calciomercato Lecce, nome nuovo per i pugliesi

Affare a sorpresa per quel che riguarda il calciomercato Lecce con Pantaleo Corvino che ha messo a segno uno dei colpi dei suoi, chiudendo ufficialmente per l’arrivo del centrocampista irlandese Josh Ndaba, giocatore abbastanza ambito sul calciomercato ma non è l’unico colpo per quel che riguarda il mercato in entrata.

Come riporta Sportmediaset il Lecce sarebbe sulle tracce del centrocampista polacco Michal Rosiak, attualmente un giocatore svincolato. Il classe 2005 è reduce da un’esperienza all’Arsenal ma le parti sono arrivate ad una separazione consensuale ed ora il Lecce monitora questo profilo, un giocatore abile tra cabina di regia e trequarti e che potrebbe essere l’ennesimo colpo a sorpresa dello storico dirigente dei pugliesi.

Attenzione anche alla situazione portiere e dopo il valzer degli ultimi giorni sembrano spegnersi i rumors su Falcone, esperto estremo difensore del Lecce, accostato al Torino prima dell’appoggio in granata di Franco Israel. Insomma un mercato legato alle cessione ma occhio ai movimenti in casa Lecce.