Calciomercato Lecce News: Julian Vignolo nuovo talento per Corvino

La squadra salentina è pronta a vivere un’estate calda con diverse cessioni e il tentativo di creare una squadra che possa raggiungere la salvezza, possibilmente in una maniera più tranquilla di quest’anno, inoltre la dirigenza giallorossa dovrà scegliere il nuovo allenatore dopo la separazione con Marco Giampaolo. Il calciomercato Lecce quindi potrebbe essere molto movimentato e aperto da una grande cessione che poi andrà a finanziare tutte quelle in entrata che dovrebbero seguire lo stilema classico di Pantaleo Corvino, profili giovani di buona prospettiva da far crescere e vendere.

La grossa cessione che sicuramente concluderà il Lecce è quella di Nikola Krstovic, l’attaccante montenegrino è reduce dalla sua migliore stagione e ora ha intenzione di andare in una piazza più importante, dopo l’interesse di diverse squadre italiane negli ultimi giorni si è fatto avanti il Leeds che potrebbe accontentare le richieste dei pugliesi. Al suo posto oltre a Colombo si è aggiunto un altro profilo quello del classe 2006 argentino Julian Vignolo, attaccante del CA Racing Cordoba, il ragazzo è sceso in campo già in 17 partite nelle quali è riuscito a contribuire con 3 gol e 3 assist.

Calciomercato Lecce News: Liberato Cacace in arrivo dalla Serie B

La seconda operazione in uscita che il calciomercato Lecce vorrebbe concludere è poi quella di Antonino Gallo, il terzino non ha convinto fino in fondo e si cercherà di cederlo per una buona cifra che possa aiutare nell’acquisto di altri giocatori, su di lui ci sono squadre di Serie A come Cagliari e Cremonese e altre di Serie B come il Palermo. Al suo posto i giallorossi potrebbero provare ad acquistare Liberato Cacace, terzino o esterno neozelandese che veste la maglia dell’Empoli con cui è retrocesso, il suo prezzo potrebbe aggirarsi intorno ai 5 milioni.

Infine c’è la questione del nuovo allenatore visto che con Marco Giampaolo si è deciso di non proseguire insieme, i nomi scelti come plausibili dalla dirigenza del Lecce non sono molti ma rispondono a caratteristiche molto diverse tra loro. I profili che la dirigenza sta valutando sono quello di Eusebio Di Francesco, che sembrerebbe essere in pole position, Paolo Vanoli, h avrebbe l’occasione di rimanere in Serie A, Luca Gotti, alla guida dei salentini lo scorso anno prima di essere esonerato, e poi i grandi nomi Daniele De Rossi e Fabio Cannavaro, che però aspettano una chiamata anche dalla Nazionale.