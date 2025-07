Domagoj Bradaric e Alex Calatrava sono i regali del calciomercato Lecce per Di Francesco, con però la possibile cessione di Kialonda Gaspar

Calciomercato Lecce News: Kialonda Gaspar possibile cessione per fare cassa

Per riuscire a raggiungere l’obiettivo della dirigenza giallorossa, il nuovo tecnico Eusebio Di Francesco ha dovuto richiedere alcuni acquisti in quei ruoli dove la squadra è risultata essere più in difficoltà o dove c’è carenza di giocatori, dagli obiettivi dei salentini poi si può immaginare il modulo che verrà impiegato ovvero il classico 4-3-3. Il calciomercato Lecce quindi si concentrerà sull’acquisto di almeno un attaccante esterno e di un terzino che possa con lui costruire un asse, prima di poter concludere qualsiasi operazione però dovranno essere portate a termine alcune cessioni.

Calciomercato Lecce News/ Mihaila nome per l’attacco, a centrocampo occhi su Liberali (4 luglio 2025)

Oltre all’addio quasi certo di Krstovic a lasciare la Puglia potrebbe essere il difensore angolano di ventisette anni Kialonda Gaspar, arrivato la scorsa estate dall’Estrela Amadora per 2 milioni e che nelle partite in cui è stato impiegato, prima dell’infortunio, ha dimostrato di essere un giocatore solido e affidabile. Sul giocatore si è fiondata l’Udinese che è alla ricerca di un giocatore che possa andare a sostituire Solet in caso della sua cessione, molto simile nelle caratteristiche al giocatore giallorosso, e l’offerta bianconera potrebbe aggirarsi tra i 3 e i 5 milioni.

Calciomercato Lecce News/ Ufficiale l’arrivo di Kouassi, Camarda arriva a titolo definitivo (2 luglio 2025)

Calciomercato Lecce News: Domagoj Bradaric e Alex Calatrava gli obiettivi di Corvino

Per le richieste fatte da Di Francesco il calciomercato Lecce vuole proporre l’acquisto di un profilo che già conosce la Serie A e che nell’ultima stagione ha dimostrato di essere un giocatore importante e quello di una scommessa le cui premesse però parlano di un calciatore tecnico e pericoloso in fase offensiva, come piacciono al tecnico. Il primo giocatore è Domagoj Bradaric, terzino o esterno sinistro croato di venticinque anni di proprietà della Salernitana ma che lo scorso anno è stato in prestito al Verona, il suo contratto è in scadenza nel 2026 e il suo trasferimento potrebbe chiudersi con 2 o 3 milioni.

Calciomercato Serie A News/ Rossi prende il posto di Okoye, Kuhn nuova possibilità per Como (27 giugno 2025)

Per l’attacco invece il nome che il calciomercato Lecce vorrebbe regalare al tecnico è Alex Calatrava, esterno spagnolo venticinquenne che gioca ne La Liga 2 nel Castellon con cui quest’anno ha giocato 32 partite nelle quali ha realizzato 6 gol e 11 assist e con un passato nelle giovanili dell’Atletico Madrid. Il prezzo del cartellino dovrebbe essere intorno ai 5 milioni e può essere schierato sulla fascia destra in caso l’allenatore chieda di rientrare sul mancino per calciare in porta o sulla fascia sinistra per puntare il fondo e mettere il pallone in area.