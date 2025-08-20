Il calciomercato Lecce tratta l'arrivo di Nikola Stulic dopo l'addio del suo bomber. Nicolas N’Koulou può essere un'aggiunta d'esperienza in difesa

Manca solo l’ufficialità ma dopo diverse trattative aperte e mai concluse l’attaccante montenegrino Nikola Krstovic dovrebbe lasciare il club salentino per andare a vestire la maglia neroblù dell’Atalanta in una trattativa che si chiuderà con un’offerta da 25 milioni che andrà nelle casse dei pugliesi.

Il calciomercato Lecce dovrebbe aver già trovato il sostituto del suo bomber a cui nelle settimane passate ha aggiunto anche il giovane talento del Milan Francesco Camarda che cercherà di lanciare nel calcio dei grandi dopo le poche occasioni ricevute in maglia rossonera.

I soldi ricevuti dalla cessione di Krstovic però non saranno investiti solo in attacca ma anzi dovranno essere gestiti al meglio da Pantaleo Corvino per rinforzare più reparti possibili così da fornire al nuovo allenatore Eusebio Di Francesco la squadra giusta con cui raggiungere la salvezza nella prossima stagione.

Dopo l’addio di Baschirotto la dirigenza è intenzionata a muoversi in difesa dove in questo momento i titolari dovrebbero essere Gaspar e Tiago Gabriel, l’idea è quella di portare l’esperienza di Nicolas N’Koulou, trentacinquenne camerunense svincolato dopo l’esperienza in Turchia all’Amed SK dello scorso anno.

Calciomercato Lecce News: Nikola Stulic il post Krstovic

Per l’attacco invece il calciomercato Lecce ha le idee chiare e si è buttato a capofitto su Nikola Stulic, attaccante serbo classe 2001 che gioca in Belgio con la maglia dello Charleroi con cui lo scorso anno ha realizzato 16 gol e 2 assist in 28 partite e in questo inizio di stagione ha già segnato 2 gol in 5 partite tra qualificazioni in Europa League e Jupiler Pro League.

La prima offerta dei giallorossi è stato di 5 milioni ma il club proprietario del cartellino l’ha ritenuta troppo bassa volendo che i salentini arrivino ad offrire poco meno di 10 milioni, bonus compresi.

Per il centrocampo invece l’obiettivo del Lecce arriva dal Nord Europa, in particolare dalla Norvegia e si tratta di Felix Horn Myhre, ventiseienne norvegese che milita nel Brann, club con cui in questo inizio di Eliteserien ha già giocato 18 partite nelle quali ha segnato 3 gol e fornito 4 assist, avvicinandosi ai 3 gol e 9 assist nelle 27 partite della stagione passata.

Il suo costo dovrebbe aggirarsi intorno ai 5 milioni e darebbe al tecnico la possibilità di essere schierato come mezzala in un 4-3-3 ma anche con mediano o trequartista in un 4-2-3-1 in base alle necessità della squadra.