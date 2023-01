CALCIOMERCATO LECCE NEWS/ Il Milan segue con interesse Colombo e Gonzalez

Calciomercato Lecce news, possibile asse con il Milan

Il Lecce sta vivendo una buona stagione e si trova attualmente in dodicesima posizione nella classifica della Serie A ma i dirigenti del club puntano a sistemare l’organico a disposizione di mister Baroni nel corso di questa sessione invernale di calciomercato, così da permettergli di ripetersi nel corso della seconda parte dell’annata. Intanto però, oltre ai possibili nuovi innesti, in casa giallorossa bisogna anche guardarsi le spalle dagli assalti delle altre società nei confronti dei propri giovani di prospettiva.

Un calciatore che potrebbe fare gola in particolare al Milan è Lorenzo Colombo, ora in forze ai pugliesi con la formula del prestito. Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Colombo ha spiegato: “Obiettivi? Confermarsi. L’anno scorso ero partito forte poi mi sono bloccato, ora voglio continuare a fare così bene imparando dagli errori passati. Con gli anni, affermarmi come uno dei migliori giocatori italiani. Al Milan farebbe comodo un attaccante? Faccio più comodo al Lecce in questo momento”.

Calciomercato Lecce news, piacciono Colombo e Gonzalez

I rumors di calciomercato relativi al possibile ritorno alla base di Lorenzo Colombo in questi giorni di calciomercato non sembrano preoccupare particolarmente l’allenatore del Lecce Marco Baroni che, intervistato da DAZN dopo il pareggio per 0 a 0 maturato con lo Spezia, ha spiegato: “Il suo destino è nelle sue mani, ha potenzialità incredibili. Ci stimola, vuole imparare. Oggi è partito benissimo, paga un po’ le partite ravvicinate, ma potrebbe essere un ragazzo con un futuro importante. I giovani vanno liberati”.

Inoltre, secondo quanto riportato dalla redazione di Calciomercato.com, il Milan avrebbe sondato il terreno con i salentini pure per Joan Gonzalez, ventenne scaricato dal Barcellona in difficoltà economica lo scorso anno. Così come i rossoneri, pure la Juventus avrebbe chiesto informazioni sullo spagnolo.











