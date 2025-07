Il calciomercato Lecce cercherà di rinforzarsi con l'acquisto di Svit Seslar a centrocampo e José Copete in difesa

Calciomercato Lecce News: trattativa difficile per José Copete

La squadra salentina ha scelto di puntare il prossimo anno su uno dei giovani più chiacchierati del calcio italiano degli ultimi anni, Francesco Camarda, e così facendo ha sistemato il ruolo di prima punta dove in questo momento è ancora presente Krstovic che però entro la fine della sessione estiva dovrebbe partire.

Il calciomercato Lecce ora si sta concentrando su altre zone di campo, in particolare sulla difesa e il centrocampo che per le richieste di Eusebio Di Francesco hanno bisogno di qualche aggiunta viste anche le possibili partenze future.

In difesa ad esempio alcuni club di Serie A si sono mostrati interessati per i due titolari, su Gaspar c’è infatti l’Udinese che lo vorrebbe per sostituire un’ipotetica partenza di Solet o come alternativa al francese, per Baschirotto invece è il Torino ad aver mostrato maggior interesse ma prima dovrà capire il futuro di Coco.

Tra i centrali piace il venticinquenne spagnolo José Copete di proprietà del Mallorca che ha il contratto in scadenza nel 2026 e che l’ultimo anno ha giocato 25 partite e quasi raggiunto le coppe europee, il prezzo dovrebbe aggirarsi sui 3 milioni ma per la situazione contrattuale potrebbe essere abbassato.

Calciomercato Lecce News: Svit Seslar la scommessa di Corvino

Per il centrocampo invece il calciomercato Lecce andrà alla ricerca di un giocatore che possa essere schierato sia come mezzala che in una posizione più avanzata in caso il tecnico decida di cambiare modulo a gara in corso o dal primo minuto, provando un atteggiamento ancora più propositivo.

Il giocatore che piace a Pantaleo Corvino è Svit Seslar, classe 2002 sloveno di proprietà dell Eyupspor ma che nell’ultima stagione è stato in prestito al Celje, in Slovenia, dove ha segnato 10 gol e fornito 12 assist in 26 partite, la squadra turca non punta più su di lui e con 5 milioni può essere acquistato.

Altro ruolo dove il nuovo tecnico ha chiesto l’intervento è la fascia sinistra del reparto difensivo visto che Antonino Gallo non convince e potrebbe anche essere ceduto per ricavare una cifra non indifferente da poi reinvestire nel mercato per creare una squadra più competitiva di quella dello scorso anno.

Il calciatore che potrebbe arrivare e prendere il posto da titolare a sinistra è Tuur Rommens, belga di ventidue anni che veste la maglia del Westerlo con cui la scorsa stagione ha giocato 38 partite riuscendo anche a realizzare 4 assist, anche per lui il prezzo non dovrebbe essere un problema visto che si aggira sui 5 milioni.