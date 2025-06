Il calciomercato Lecce sta cercando difensori che possano rinforzare la rosa giallorossa, Jamie Lawrence e Lovro Golic i possibili obiettivi

Calciomercato Lecce News: Jamie Lawrence per sostituire Baschirotto

Continuano ad aggiungersi nomi nella lista dei possibili obiettivi del calciomercato Lecce e se il focus principale dei salentini è la punta vista la sicura cessione di Krstovic da cui verranno ricavati 20 milioni ma per cui è ancora da definire la destinazione, nelle ultime settimane sono aumentate le possibilità di veder arrivare in Puglia un difensore.

Calciomercato Roma News/ Paredes non rimarrà come ha fatto Dybala, occhi su Wesley (19 giugno 2025)

La squadra quest’anno ha avuto difficoltà nel non subire gol e nel mese di gennaio è dovuta correre ai ripari anche per l’infortunio di Gaspar, ora il capitano Baschirotto potrebbe essere ceduto e servirà quindi trovare un nuovo giocatore in quel ruolo.

I nomi che piacciono ai giallorossi sono due, il primo dei quali è Jamie Lawrence, difensore centrale tedesco di ventidue anni che gioca in Austria con il WSG Tirol, la sua carriera inizia nelle giovanili del Bayern Monaco fino ad arrivare in prima squadra e a vincere un campionato come membro della rosa, nel 2024 il suo contratto è scaduto e ha deciso di ripartire in un campionato meno importante.

Los Angeles Lakers venduti per 10 miliardi/ Cambia la proprietà dopo 45 anni e tanti successi (19 giugno 2025

Quest’anno è sceso in campo in 28 partite nelle quali è anche riuscito a segnare 3 gol e fornire 1 assist, il valore è molto basso visto che si aggira sui 500 mila euro.

Calciomercato Lecce News: Lovro Golic occasione in prospettiva a parametro zero

Il secondo giocatore che il calciomercato Lecce segue invece potrebbe essere un acquisto portato a termine in qualsiasi caso e poi verrà deciso se il suo ruolo sarà legato alla prima squadra o se rimarrà nelle Primavera, questo perché il calciatore si è liberato a parametro zero dalla sua squadra e se non dovesse avere richieste troppo alte verrà messo sotto contratto. Si tratta di Lovro Golic, difensore sloveno classe 2006 che gioca nella Primavera della Roma con la quale ha disputato 18 partite dominando il campionato, per poi però essere eliminato al primo turno delle final four scudetto.

Calciomercato Juventus News/ David controsorpassa Gyokeres, piace anche un giovane inglese (19 giugno 2025)

Con molta probabilità poi ci sarà il ritorno di Remi Oudin dal prestito alla Sampdoria, soprattutto in caso di retrocessione dei blucerchiati, e sarà poi Eusebio Di Francesco a scegliere se il francese ex Girondis Bordeaux potrà essergli utile per la prossima stagione per giocare come esterno nel 4-3-3 o mezzala se dovesse riproporre il 3-5-2, o se verrà messo sul mercato. Stessa situazione è quella che vivrà Youssef Maleh che tornerà in Puglia dopo il prestito all’Empoli ma questa volta dovrebbe essere trattenuto e reso uno dei giocatori importanti per il centrocampo.