CALCIOMERCATO LECCE NEWS/ Janitzek e Kabadayi dal Bayern, niente da fare col Brescia

Calciomercato Lecce news, preso Janitzek dal Bayern Monaco

Il Lecce è una delle squadre che si sta attivando di più in questi giorni della sessione invernale di calciomercato. Come rivelato dalla redazione di Sky Sport, i giallorossi si sono aggiudicati il giovane Justin Janitzek nientemeno che dal Bayern Monaco: difensore diciottenne classe 2004, Janitzek sembra essere un prospetto da tenere d’occhio visto anche il suo percorso con la Nazionale tedesca a livello giovanile. Già in panchina contro l’Inter a novembre, Janitzek arriva con la formula del prestito con diritto di riscatto e secondo gli esperti potrebbe ripetere quanto di buono fatto da Jakub Kiwior, recentemente passato dallo Spezia all’Arsenal.

Diretta/ Verona Lecce (risultato finale 2-0): decidono Depaoli e Lazovic

Calciomercato Lecce news, coi bavaresi si parla anche di Yusuf Kabadayi

Il Lecce potrebbe però aggiudicarsi anche un altro elemento dal Bayern Monaco entro la fine di questa finestra invernale di calciomercato. Stando alle ultime indiscrezioni emerse nelle scorse ore infatti i salentini sarebbero interessati pure ad accaparrarsi Yusuf Kabadayi, altro diciottenne tedesco legato alla seconda formazione dei bavaresi fino al 30 giugno del 2024, ovvero al termine della prossima stagione. L’ala sinistra potrebbe approdare al Via del Mare sempre a titolo temporaneo.

DIRETTA/ Sassuolo Lecce Primavera (risultato finale 2-3): che colpo dei salentini!

Calciomercato Lecce news, Cistana e Mangraviti non si muovono

Sempre dando uno sguardo al reparto arretrato, i dirigenti del Lecce continuano a cercare nuovi rinforzi in fase di calciomercato. Secondo quanto rivelato da Carlo Laudisa a Piazza Giallorossa, i Lupi avrebbero preso contatto con il Brescia tentando di aggiudicarsi Andrea Cistana e Massimiliano Mangraviti, entrambi venticinquenni sotto contratto con le Rondinelle fino al giugno del 2024. I lombardi avrebbero però deciso di non privarsi dei suoi centrali ed il Lecce si vede costretto a guardare altrove per migliorarsi in quella zona del campo.

LEGGI ANCHE:

CALCIOMERCATO LECCE NEWS/ Magnani per la difesa, anche Rodriguez passa al Brescia

© RIPRODUZIONE RISERVATA