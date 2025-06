Calciomercato Lecce News: Samuele Birindelli l’acquisto in difesa

Il club salentino è riuscito a salvarsi per il rotto della cuffia e ora in vista della prossima stagione vuole creare una squadra che possa avere meno difficoltà, il calciomercato Lecce però dovrà vedersela con numerose cessioni tra giocatori che non hanno convinto e altri che dopo una stagione di altissimo livello cercano un’avventura più importante. Insieme a tutto questo va anche aggiunto che la dirigenza aprirà i colloqui con l’attuale tecnico, Marco Giampaolo per vedere se c’è l’intenzione di continuare insieme o se invece si preferisce separarsi per cercare nuove esperienze.

La squadra come detto potrebbe perdere molti pezzi in tutte le zone di campo, in difesa per esempio potrebbe esserci un rinnovamento per i terzini dove Sala tornerà al Como e Gallo potrebbe lasciare, Danilo Veiga verrà mantenuto essendo arrivato nel mese di gennaio ma a destra a lasciare potrebbe essere Frédéric Guilbert. Il francese ha disputato una buona stagione che gli potrebbe valere il ritorno in patria, al suo posto il Lecce vorrebbe provare ad acquistare Samuele Birindelli, esterno o terzino venticinquenne di proprietà del Monza che avrebbe così l’opportunità di tornare in Serie A.

Calciomercato Lecce News: Nikola Krstovic vuole lasciare, Lorenzo Colombo è il sostituto

Sicuramente però il calciomercato Lecce vedrà la partenza di Nikola Krstovic, il montenegrino infatti dopo aver disputato una stagione da 10 gol ha richiesto di poter essere trasferito in una squadra con maggiori aspirazioni, il giocatore porterà almeno 20 milioni nelle casse dei pugliesi che verranno poi reinvestiti nelle altre zone di campo. Sono diversi club che si sono dette interessate, tra cui anche Milan, Inter e Juventus, ma tra tutte quelle in vantaggio dovrebbero essere Fiorentina e Roma, per entrambe andrebbe ad occupare la posizione di sostituto degli attaccanti titolari.

Quando verrà conclusa la cessione dell’attaccante montenegrino i giallorossi andranno a contattare il Milan per riportare in Puglia Lorenzo Colombo, la stagione appena conclusa non è stata delle migliori, soprattutto in relazione a quella dello scorso anno passata proprio in maglia Lecce. I pugliesi potrebbero anche provare ad intavolare una trattativa con i rossoneri per il trasferimento a titolo definitivo, che sarebbe finanziato proprio dalla cessione dell’attuale titolare, ma in caso di risposta negativa da parte dei rossoneri proveranno ad ottenere almeno un prestito.