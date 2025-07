Calciomercato Lecce News: Youssef Maleh lascia di nuovo in prestito

Inizia a muoversi anche in uscita la squadra di Eusebio Di Francesco che vuole sfoltire la rosa e per farlo deve liberarsi dei giocatori che non fanno più parte del progetto giallorosso o che possono portare cifre importanti dalla loro cessione andando così a finanziare le altre operazioni in entrata. Il calciomercato Lecce si sta interessando principalmente ai ruoli dei centrocampisti e degli attaccanti che dovrebbero avere bisogno di un maggiore intervento visto che in difesa gli acquisti saranno legati alle cessioni che dovranno essere portate a termine.

Calciomercato Milan News/ Contatti col Chelsea per una punta, un inglese al posto di Theo (11 luglio 2025)

Chi nelle idee di allenatore e dirigenza dovrebbe lasciare la Puglia è Youssef Maleh, centrocampista marocchino di ventisei anni che è tornato dopo il prestito biennale all’Empoli nell’ultima stagione ha giocato 22 partite con la maglia dei toscani ma non è riuscito ad evitare la retrocessione. Il calciatore non rientra nei piani di Di Francesco e verrà quindi girato in prestito ad un’altra squadra che ha come obiettivo la salvezza, chi si è mosso in questo senso è la Cremonese che vuole un giocatore che conosce già la Serie A per il suo centrocampo.

Calciomercato Inter news/ Giovanni Leoni, c’è ancora distanza. Con chi fare cassa? (oggi 11 luglio 2025)

Calciomercato Lecce News: Liberato Cacace può tornare in Serie A

Dove invece il calciomercato Lecce potrebbe intervenire con un acquisto è sugli esterni, in particolare quelli difensivi che però abbiano anche una spiccata propensione offensiva che gli permette di giocare anche a tutta fascia in caso il tecnico decida di adottare una difesa a 3 anche nella prossima stagione. La scelta dei dirigenti è ricaduta sul ventiquattrenne neozelandese Liberato Cacace che è in uscita dall’Empoli per via della retrocessione dei toscani, la trattativa potrebbe essere impostata sulla base di un prestito con diritto di riscatto in caso di salvezza sui 5 milioni di euro.

Calciomercato Serie A News/ Luan Patrick lascia Verona, Oristanio diviso tra Torino e Parma (10 luglio 2025)

Da definire c’è però ancora la cessione di Nikola Krstovic che il Lecce vorrebbe riuscire a portare a termine per ricevere una grossa cifra che potrebbe andare dai 25 milioni offerti dal Leeds ai 35 che chiedono i giallorossi, l’attaccante montenegrino ha espressamente richiesto di essere ceduto ma se i pugliesi non riceveranno un’offerta ritenuta consona lo tratterranno. Sul giocatore rimangono in vantaggio gli inglesi del Leeds con però subito dietro l’Atalanta che ha messo il giocatore come uno dei possibili sostituti di Retegui, più lontani rimangono Milan e Roma che però non hanno la disponibilità economica per accontentare le richieste.