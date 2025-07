Il calciomercato Lecce sta trattando l'arrivo di due talenti della Serie A Valentin Mihaila e il giovanissimo Mattia Liberali

Calciomercato Lecce News: sfida con il Parma per Mattia Liberali

La squadra salentina dopo l’ultima stagione e la salvezza raggiunta all’ultima stagione vuole avere una rosa più competitiva e che dia meno dubbi sulla possibilità di uscire fin da subito dalla zona calda del fondo della classifica disputando un campionato decisamente più tranquillo, soprattutto nelle giornate finali.

Il calciomercato Lecce cercherà di aggiungere qualità nel reparto offensivo per permettere a Eusebio Di Francesco e il suo staff di mettere in campo il loro gioco spumeggiante sperando che riesca a portare alla salvezza, prima però si cercherà di concludere la cessione di Krstovic.

Il gioco del nuovo tecnico giallorosso ha poi bisogno di un centrocampista di qualità da cui devono passare tutti i palloni e che dettando i tempi di gioco metta in moto gli attaccanti della squadra, con la possibile cessione di Ramadani e Rafia il Lecce dovrà andare sul mercato per trovare un profilo di questo tipo.

La scelta potrebbe essere quella di Mattia Liberali, classe 2007 del Milan che quest’anno si è diviso tra la Primavera, la squadra Under 23 e la prima squadra, il giocatore piace anche al Parma ma il Lecce spingerà per una trattativa simile a quella che porterà Camarda in giallorosso.

Calciomercato Lecce News: Valentin Mihaila aggiunta sulle fasce

Nel reparto offensivo invece il calciomercato Lecce ha messo gli occhi su un giocatore che ha in più occasioni dimostrato il suo talento per poi però non riuscire mai a guadagnarsi un posto come titolare nella sua squadra, si tratta di Valentin Mihaila, esterno sinistro rumeno venticinquenne di proprietà del Parma con cui quest’anno ha giocato 21 partite in Serie A riuscendo a fornire 3 assist ai suoi compagni. Il giocatore ha un valore di circa 3 milioni ma i pugliesi proveranno a trattare per un prestito secco o con riscatto ma solo in caso di salvezza, opzione che i ducali potrebbero anche accettare.

Nel frattempo il Lecce ha concluso un’altra cessione ovvero quella del centrocampista ceco di ventuno anni Daniel Samek che lascia a titolo definitivo l’Italia per tornare in patria all’Artis Brno, squadra della Serie B della Repubblica Ceca. Il giocatore era arrivato dallo Slavia Praga come un ottimo talento in prospettiva ma in questi 3 anni non è mai riuscito a trovare spazio nella squadra, dopo due prestiti quindi è stato ceduto per soli 300 mila euro creando una minusvalenza rispetto ai 2 milioni pagati per il suo acquisto, ora il Lecce potrà mettersi alla ricerca di un suo sostituto.