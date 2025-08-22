Il calciomercato Lecce pensa a Kurt Zouma come rinforzo a parametro zero. Milutin Osmajic è un'altra opzione per l'attacco

Calciomercato Lecce News: Milutin Osmajic il nuovo obiettivo in attacco

Con la cessione di Krstovic finalmente il calciomercato Lecce può muoversi con molta libertà nel cercare giocatori e soprattutto metterli a disposizione di Eusebio Di Francesco alle porte dell’inizio della stagione, che dovrà in poco tempo riuscire ad integrarli nel miglior modo nella squadra e nel suo gioco.

Gli obiettivi della dirigenza salentina sono sicuramente un attaccante che prenda il posto del montenegrino ceduto all’Atalanta e un difensore centrale, oltre che altri possibili innesti a centrocampo o in difesa in base alle opportunità che il mercato metterà davanti.

L’obiettivo numero uno in attacco è l’attaccante serbo Stulic ma le difficoltà nel trovare un accordo con lo Charleroi stanno portando Pantaleo Corvino ad adocchiare altri papabili giocatori per la maglia numero 9 giallorossa, e la prima alternativa si è rivelata essere Milutin Osmajic, attaccante montenegrino di ventisei anni che gioca in Championship con la maglia del Preston.

Lo scorso anno ha aiutato la sua squadra a raggiungere i playoff con 9 gol e 3 assist in 34 partite mentre in questo inizio di stagione è già riuscito a segnare 2 gol in sole 2 presenze, dimostrando ancora una volta il suo fiuto del gol.

Calciomercato Lecce News: Kurt Zouma nuovo grande colpo a zero

Per quanto riguarda il reparto arretrato invece il calciomercato Lecce vuole aggiungere un giocatore di esperienza e che nella sua carriera abbia vestito maglie importanti e giocato partite di alto livello, come fatto nell’operazione che aveva portato Umtiti in Puglia nella stagione del ritorno in Serie A.

L’obiettivo è anche questa volta un giocatore svincolato, si tratta del trentenne francese Kurt Zouma che dopo numerosi anni in Premier League e l’ultima stagione in Arabia Saudita con l’Al Orobah potrebbe decidere di ripartire dalla Serie A per rilanciarsi o andare verso la chiusura della sua carriera.

Nel frattempo però il Lecce ha chiuso l’arrivo di un altro difensore centrale che andrà a ricoprire, almeno numericamente il posto lasciato da Baschirotto, ceduto alla Cremonese, il giocatore in questione è il classe 2002 tedesco Jamil Siebert che il club pugliese ha acquistato per 4,5 milioni dal Fortuna Dusseldorf.

La scorsa stagione ha giocato 21 partite nelle quali ha contribuito con 3 assist ma è stato preso principalmente per la sua grande presenza fisica e aerea nell’area di rigore avversaria ma anche in quella difensiva a cui può aggiungere una buona capacità palla al piede.