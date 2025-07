Il calciomercato Lecce ha portato a termine le trattative per due giovani talenti Francesco Camarda e Christ-Owen Kouassi

Calciomercato Lecce News: Christ-Owen Kouassi il primo colpo di Corvino

La squadra salentina sta sta aspettando di riuscire a concludere alcune operazioni in uscita prima di lanciarsi nel tentativo di rinnovare la rosa e di adattarla a quello che il nuovo allenatore Eusebio Di Francesco avrà intenzione di fare il prossimo anno per riuscire a raggiungere la salvezza. Il calciomercato Lecce però sta portando avanti due trattative in entrata molto interessanti per due giocatori giovani che possono essere le ennesime scoperte del direttore sportivo Pantaleo Corvino e che nelle speranze della dirigenza siano già pronti per un’esperienza in Serie A.

La prima trattativa che la dirigenza giallorossa ha portato a termine è quella per il terzino destro ivoriano di ventidue anni Christ-Owen Kouassi che arriva a titolo definitivo dallo Stade Lavallois, club della Ligue 2 con cui nell’ultima stagione ha collezionato 33 presenze riuscendo anche a segnare 2 gol e fornire 1 assist. Il ragazzo arriva per 1 milioni e nelle idee della società potrebbe essere il titolare fin da subito portando poi alla cessione di Guilbert il cui ingaggio pesa molto sulle casse della società, il ragazzo inoltre può essere schierato come difensore centrale rendendolo perfetto per un’ipotetica difesa a 3.

Calciomercato Lecce News: occasione in Serie A per Francesco Camarda

Il secondo colpo del calciomercato Lecce invece è sicuramente più altisonante visto che ad essere vicino al trasferimento è il talento del Milan e della Nazionale Francesco Camarda che dopo un anno difficile tra la Serie C con la squadra Under 23 e la prima squadra può così ottenere la sua prima vera opportunità in Serie A. L’attaccante classe 2008 arriva in Puglia con un’offerta di 3 milioni ma anche una clausola di recompra in favore dei rossoneri di 5 milioni che potrà essere esercitata già dal prossimo anno nel caso in cui il ragazzo riesca a dimostrarsi essere un predestinato.

Infine il Lecce vuole riuscire a liberarsi anche di Antonino Gallo, il venticinquenne è legato ai pugliesi da 7 anni e dopo l’ultima stagione in cui le prestazioni non sempre sono state all’altezza è stato messo tra i giocatori cedibili, anche per riuscire a fare cassa. Sul terzino ci sono diverse squadre interessate partendo dal Palermo, club della città del giocatore che potrebbe essere più che disposto a scendere di categoria, negli ultimi giorni però a bussare alla porta dei salentini è stato il Besiktas che portando un’offerta di 5 milioni spera di riuscire a convincere club e giocatore.