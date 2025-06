Alessio Zerbin è il primo obiettivo del calciomercato Lecce per Eusebio Di Francesco. Wladimiro Falcone può lasciare insieme a Krstovic e Baschirotto

Calciomercato Lecce News: Alessio Zerbin primo acquisto della stagione

Il calciomercato Lecce ha finalmente portato un nuovo allenatore in giallorosso dopo la decisione comune della dirigenza e di Marco Giampaolo di non continuare insieme la propria avventura, la scelta del successore è ricaduta su Eusebio Di Francesco e sul tentativo di raggiungere la salvezza tramite il bel gioco. Ora che si conosce chi guiderà la squadra salentina nella prossima Serie A potranno iniziare le operazioni in entrata per dare una squadra che si possa accostare nel migliore dei modi alle esigenze dell’ex tecnico del Venezia per aiutarlo a raggiungere l’obiettivo.

Per questo Corvino ha già deciso quale dovrebbe essere il primo acquisto di questa sessione di mercato, un giocatore che ha saputo mettersi in mostra proprio sotto la guida del nuovo allenatore e che vada a riempire un buco nella rosa, si tratta di Alessio Zerbin, esterno ventiseienne del Napoli. Il giocatore ha terminato la sua stagione a Venezia e in totale ha ottenuto 20 presenze con 1 gol e 2 assist realizzati, il Lecce proverà ad ottenere un prestito inserendo la possibilità di riscatto in caso di salvezza intorno ai 5 milioni, cifra che il Napoli chiede per il giocatore.

Calciomercato Lecce News: anche Falcone sul piede di partenza

Il calciomercato Lecce però vedrà anche la partenza di diversi giocatori, quelli più importanti e che hanno attirato l’interesse di tante squadre, su tutti Nikola Krstovic che piace in Italia a Roma, Milan e Torino ma anche in Inghilterra al Leeds e in Spagna al Celta Vigo, i granata poi hanno chiesto informazioni anche per Federico Baschirotto che però a potrebbe essere trattenuto in quanto capitano. A poter lasciare, in maniera inaspettata, sembra essere Wladimiro Falcone, sicuramente uno dei migliori delle ultime stagioni, e che interessa al Sassuolo che è alla ricerca di un portiere titolare per la Serie A.

Vista la possibilità di vedere la squadra impostata con un 4-3-3, modulo preferito dal tecnico anche se nelle ultime stagioni poco utilizzato, il Lecce vorrebbe provare ad intavolare una trattativa con il Bologna per far tornare Karlsson in maglia giallorossa e dare a Di Francesco un’alternativa a Tete Morente, Pierotti o Banda. In alternativa Corvino potrebbe pensare di riportare in Puglia Gabriel Strefezza che però aveva lasciato la squadra in malo modo venendo sacrificato e ceduto in Serie B, il Como poi potrebbe fare delle richieste economiche troppo elevate per il brasiliano.