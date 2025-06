Il calciomercato Liverpool è pronto a spese folli che gli faranno acquistare Florian Wirtz nel reparto offensivo e Milos Kerkez in difesa

Calciomercato Liverpool News: Florian Wirtz nuovo talento in Inghilterra

In Europa i reds sono una delle grandi squadre che non partecipano al Mondiale per Club per delle prestazioni, non sempre al massimo nelle ultime stagioni, questo mese di pausa prima dell’apertura ufficiale della sessione dei trasferimenti e dell’inizio della tournée estiva permette ai campioni d’Inghilterra sul focalizzarsi sulle necessità della squadra e le operazioni da concludere. Il calciomercato Liverpool è pronto a grandi spese per portare in Inghilterra uno dei migliori talenti europei, seguito dalle più grandi squadre, e uno dei giocatori che hanno più stupito nell’ultima Premier League.

Calciomercato Juventus News/ Affari col Milan: muro su un italiano mentre Tomori è possibile (18 giugno 2025)

La squadra di Arne Slot infatti è riuscita a mettere le mani su Florian Wirtz, uno dei gioielli della Germania e il giocatore più importante del Bayer Leverkusen con cui è stato protagonista della vittoria della Bundesliga da imbattuto, quest’anno ha giocato 45 partite in tutte le competizioni mettendo a segno 16 gol e 15 assist. La spesa che i reds andranno a fare per il ventiduenne è di 150 milioni di euro superando la concorrenza di Bayern Monaco, Real Madrid e Manchester City, il tedesco andrà a giocare dietro alla punta centrale così da spaziare in tutto il campo e gestire il pallone in zona offensiva.

Calciomercato Roma News/ Attesa per la firma di Massara, un inglese conteso al Napoli (18 giugno 2025)

Calciomercato Liverpool News: Milos Kerkez la nuova freccia sulla fascia

Il secondo grande colpo che porterà a segno il calciomercato Liverpool è l’acquisto di un nuovo terzino e la conseguente cessione dell’attuale titolare, dopo l’addio di Trent Alexander-Arnold verso il Real Madrid infatti a lasciare l’Inghilterra dovrebbe essere anche Andrew Robertson che è il nuovo obiettivo dell’Atletico Madrid. Al suo posto i reds hanno già scelto il sostituto, Milos Kerkez, terzino ungherese di proprietà del Bournemouth cresciuto nella Primavera del Milan, il classe 2001 è stato uno dei migliori di tutto il campionato avendo contribuito con 6 assist e 2 gol in 38 partite giocate.

Calciomercato Como News/ Cresswell e Carboni due aggiunte per il reparto difensivo (18 giugno 2025)

Infine nelle ultime ore si è parlato della possibilità di concludere una trattativa che libererebbe due squadre di un peso presente nella loro rosa e che allo stesso tempo accontenterebbe i due giocatori coinvolti. Il Liverpool infatti avrebbe offerto al Napoli di acquistare Victor Osimhen inserendo nella trattativa il cartellino di Darwin Nunez, su cui i partenopei avevano messo gli occhi, il prezzo che i reds fanno dell’uruguaiano è di 50 milioni, mentre la richiesta di De Laurentiis per il nigeriano è la clausola di 75 milioni, per questo con lo scambio tra i due e l’aggiunta di 25 o 30 milioni da parte degli inglesi si potrebbe concludere la trattativa.