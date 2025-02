PAGELLA CALCIOMERCATO MILAN 2025: DIAVOLO RE DI GENNAIO!

La pagella calciomercato Milan 2025 ha un volto alto, molto alto: i rossoneri hanno certamente speso (50 milioni di euro contando anche i prestiti onerosi) ma si sono rifatti il look, hanno rimediato a qualche errore estivo e si sono rifatti il look, forse anche rispondendo a qualche desiderio di Sergio Conceiçao perché, bisogna ricordare, il Milan nel frattempo ha anche cambiato allenatore e dunque la sua filosofia di gioco. Quella a disposizione del tecnico portoghese è una squadra quasi nuova: il grande colpo è sicuramente quello di Santiago Gimenez che era inseguito già da tempo, pensando che si tratta di un acquisto di gennaio è un’operazione fantastica in attesa delle risposte sul campo.

Calciomercato Serie A 2025/ Acquisti e cessioni: Milan e Fiorentina super, Roma, Lazio, Napoli e Juventus...

Così anche l’affare che ha portato Joao Felix a Milanello: il Milan ha scommesso sul rilancio di un giocatore ancora giovane con uno straordinario talento, a dire il vero persosi parecchio per strada ma che, dovesse trovare l’ambiente giusto e un po’ di fiducia, potrebbe diventare un acquisto dal peso specifico enorme. Già sul viale del tramonto Kyle Walker, ma stiamo parlando di un difensore che ha vinto tutto, ha avuto un alto rendimento fino a poco tempo fa e anche solo come leadership può portare tanto: il Diavolo doveva coprirsi a destra e lo ha fatto nel migliore dei modi. Già solo con questi tre elementi la pagella calciomercato Milan si impenna, ma non è finita qui.

Calciomercato Milan News/ Chukwueze al Fulham? Bondo ufficiale, Zeroli al Monza! (3 febbraio 2025)

CALCIOMERCATO MILAN 2025: BONDO E SOTTIL, OTTIMI AFFARI

Già, perché nella pagella calciomercato Milan 2025 rientrano anche i due colpi arrivati sul gong: prima i rossoneri sono riusciti a strappare Warren Bondo al Monza, centrocampista di 21 anni che è stato titolare indiscusso in Serie A e può davvero rappresentare anche un titolare da affiancare a Youssouf Fofana, comunque un centrocampista capace di dare fiato ai titolari mantenendo comunque un rendimento alto. Poi il prestito di Riccardo Sottil: l’ex Fiorentina può giocare a destra come a sinistra, naturalmente partirà alle spalle di Christian Pulisic e Rafael Leao ma, rispetto al Noah Okafor di questa stagione o al giovane Alex Jimenez, è assolutamente un upgrade.

Calciomercato Milan News/ Bondo dal Monza, che colpo: il padre conferma tutto! (oggi 3 febbraio 2025)

Per quanto riguarda le uscite, naturalmente è stata rivoluzione anche qui: via il già citato Okafor andato al Napoli, via Davide Calabria che aveva ormai un ruolo molto marginale e aveva rotto con Conceiçao (ma è andato via in lacrime, dopo una vita spesa a difendere i colori rossoneri) e via soprattutto Alvaro Morata, che non è stato l’attaccante sperato ed è anche stato sacrificato per arrivare a Gimenez. In più, Ismael Bennacer ha raggiunto il Marsiglia e il giovane Kevin Zeroli, che giocava prevalentemente con l’Under 23, è andato al Monza: cessioni che rientrano nel piano e fanno perdere poco. La pagella calciomercato Milan? Da 8, ci sentiamo di dire per quello che abbiamo visto.