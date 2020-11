Calciomercato Milan/ A giorni l’offerta per il rinnovo di Donnarumma. Boga nel mirino

CALCIOMERCATO MILAN: A BREVE L’OFFERTA PER DONNARUMMA

Tiene sempre banco in casa Milan in vista della prossima finestra di calciomercato il tema rinnovi: sono infatti tanti i giocatori della rosa di Pioli che il club rossonero vorrebbe tenere con sè a lungo. Uno di questi è poi senza dubbio Gigio Donnarumma, per cui a giorni si dovrebbe tornare di nuovo al tavolo di discussione. Come è infatti ben noto il portiere classe 1999 è in scadenza con la società del diavolo il prossimo mese di giugno e naturalmente la dirigenza rossonera è più che mai intenzionata a convincere il giocatore a restare a Milanello almeno per i prossimi 3-4 anni (e di sicuro di non lasciarlo andare via a parametro zero la prossima estate). Secondo poi le ultime indiscrezioni di calciomercato raccolte dal portale gianlucadimarzio.com, è questione di giorni perchè il Milan metta sul tavolo una nuova dettagliata offerta per il rinnovo di contratto dello stesso Gigio Donnarumma. Dopo dunque tante schermaglie è tempo di fare sul serio e la trattativa si dovrebbe infiammare già la prossima settimana: staremo a vedere fin dove il club riuscirà a spingere per trattenere il portiere e se l’offerta sarà di gradimento del giocatore, come pure del suo super procuratore Mino Raiola.

MERCATO MILAN: BOGA NEL MIRINO

Non è però solo sul fronte interno che la dirigenza Milan ha intenzione di muoversi in vista della prossima finestra di calciomercato invernale. Stando infatti alle ultime voci, pare che la dirigenza stia guardando anche alla voce “arrivi”, dove pure leggiamo il nome di Boga. L’esterno del Sassuolo, che in estate era stato obbiettivo del Napoli di De Laurentiis, ora pare esser entrato pure nel mirino del Milan, già per la prossima finestra di gennaio, almeno secondo quanto si legge sul portale calciomercato.it. Il giovane talentoneroverde infatti continua a piacere, ma i rossoneri non paiono intenzionati ad acquistare a colpo secco: si fa invece avanti l’ipotesi di un possibile scambio con la società emiliana che, ceduto Boga, accoglierebbe Hauge. L’idea è al momento è ancora allo studio il norvegese certo finora non ha trovato spazio e potrebbe vendere di più il campo sotto la direzione di De Zerbi. Pure va aggiunto che il possibile approdo di Boga potrebbe a una sostanziale modifica degli equilibri nell’attacco rossonero: col neroverdi infatti Leao dovrebbe spostarsi al centro dell’attacco. Staremo a vedere.



