CALCIOMERCATO MILAN/ Addio a De Paul, Tonali in forse: tutto su Pobega

CALCIOMERCATO MILAN: DE PAUL ALL’ATLETICO MADRID!

Per il Milan l’obiettivo Rodrigo De Paul sembra sfuggire definitivamente. Il club rossonero aveva puntato forte sulla possibilità di portare a San Siro il gioiello argentino dell’Udinese, che in questi giorni sta affrontando da titolare la Copa America con la maglia dell’Albiceleste.

La migliore offerta di calciomercato per De Paul però la formazione friulana l’ha ricevuta dall’Atletico Madrid, col Cholo Simeone che ha chiesto alla sua dirigenza di fare tutto il necessario per portare il talentoso centrocampista sulle rive del Manzanares. E i Colchoneros hanno portato avanti una trattativa che sembra ormai arrivata alle battute conclusive: per il trasferimento di De Paul a Madrid l’Udinese incasserà 40 milioni di euro, 35 di parte fissa e 5 di bonus. Una trattativa iniziata circa due settimane fa e chiusa nelle ultime ore con i friulani che hanno acconsentito alla nuova offerta, di 10 milioni più altra della prima che prevedeva anche l’inserimento di una contropartita tecnica non gradita ai bianconeri, che avevano sempre richiesto solo cash per quello che è considerato il giocatore migliore della rosa a disposizione di Luca Gotti.

CALCIOMERCATO MILAN: OCCHI SU POBEGA

Il Milan dunque deve aggiustare il tiro per il centrocampo, considerando anche la possibilità di non riscattare Tonali. Il tempo stringe e l’operazione con il Brescia continua ad apparire eccessivamente onerosa alla dirigenza rossonera, non del tutto convinta dalle prestazioni di Tonali in questa stagione.

Dunque si sta pensando a un’alternativa che potrebbe incarnarsi in Tommaso Pobega, gioiello triestino dello Spezia e della Nazionale Under 21 che il Milan vede come una vecchia conoscenza, essendo cresciuto nel settore giovanile rossonero dal 2013 al 2018. Dopo anni in B fra Ternana e Pordenone allo Spezia Pobega è esploso e potrebbe rappresentare un’alternativa a costi ragionevoli rispetto a Tonali.

Cellino non sembra intenzionato a ridiscutere il costo del cartellino del suo gioiello, a costo di tenerlo a Brescia per cercare con Pippo Inzaghi in panchina la risalita in Serie A. Per Pobega servirà comunque una cifra importante, considerando la svolta societaria e la maggiore solidità acquisita dallo Spezia, che non farà sconti dopo aver messo in mostra giocatori molto interessanti nel suo primo storico campionato di Serie A.



