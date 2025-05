CALCIOMERCATO MILAN NEWS, ALLEGRI IN PANCHINA CON CHIESA

Il calciomercato Milan prenderà forma una volta per tutte dopo l’arrivo del nuovo allenatore. Il tecnico Sergio Conceiçao non dovrebbe infatti più essere riconfermato dopo aver preso in mano la squadra a seguito della gestione del connazionale Paulo Fonseca. Entrambi i portoghesi non hanno portato i risultati sperati e la mancata qualificazione alle coppe europee ne è il segnale più lampante ma in queste ore sembra prendere sempre più quota il ritorno in panchina di Massimiliano Allegri. Il cinquantasettenne livornese è rimasto fermo dallo scorso anno dopo aver concluso il rapporto con la Juventus e adesso sarebbe pronto a vivere la seconda avventura professionale col Milan, che aveva guidato dal 2010 al 2014.

Già vincitore coi lombardi di uno Scudetto nel 2010/2011 e della Supercoppa italiana nella stessa stagione, Allegri starebbe battendo la concorrenza di altri candidati come Vincenzo Italiano del Bologna o Roberto De Zerbi, ai saluti con il Marsiglia. In ogni caso i dirigenti milanisti stanno valutando di effettuare un colpo importante da regalare al nuovo tecnico ed il nome che potrebbe fare al caso loro è quello di Federico Chiesa. Fresco di successo in Premier League col Liverpool, dove tuttavia non ha inciso in maniera determinante, l’ex juventino ha comunque un ingaggio da 7,5 milioni di euro che non sarebbe in linea con le potenzialità societarie. Il piano sarebbe inoltre quello di aggiudicarselo in prestito con diritto di riscatto fissato a non più di 15 milioni di euro.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, BENNACER NON VERRA’ RISCATTATO

L’estate è alle porte e per il calciomercato Milan le situazioni intricate da risolvere non mancano di certo. Una di queste potrebbe riguardare la posizione di Ismael Bennacer, centrocampista franco-algerino che potrebbe presto tornare a Milanello dopo essere stato ceduto all’Olympique Marsiglia nello scorso mese di febbraio. In rossonero dal 2019 al 2025, Bennacer aveva deciso di trasferirsi altrove poichè non ritenuto necessario per il prosieguo della stagione.

In Francia però il il ventisettenne nato ad Arles non avrebbe convinto nemmeno il club transalpino attraverso le prestazioni offerte nella seconda parte della stagione 2024/2025 in Ligue 1. Nel campionato francese Bennacer ha collezionato dodici apparizioni e fornito due assist per i compagni, troppo poco perchè l’OM decida di versare senza pensarci troppo i dodici milioni di euro pattuiti per il riscatto al momento del trasferimento. Il futuro del calciatore potrebbe in ogni caso essere ancora lontano dal capoluogo lombardo anche a seconda di chi sarà alla guida del Milan nella nuova annata calcistica.

