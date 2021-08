CALCIOMERCATO MILAN/ Attesa l’ufficialità di Florenzi, passi in avanti per Pellegri

CALCIOMERCATO MILAN, PELLEGRI IN AVVICINAMENTO

Il Milan sta lavorando in questi frenetici giorni di calciomercato tramite i suoi dirigenti per trovare un nuovo attaccante da alternare a Zlatan Ibrahimovic ed Olivier Giroud nel corso della stagione che sta per cominciare. Nelle scorse ore era infatti emersa in questo senso l’indiscrezione riguardante l’interesse rossonero nei confronti di Pietro Pellegri, di proprietà del Monaco con cui il contratto scadrà fra meno di un anno, ovvero nel giugno del 2022. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il Milan avrebbe presentato tramite l’agente del giocatore, il procuratore Giuseppe Riso, un’offerta riguardante il prestito con diritto di riscatto del ventenne italiano, che gradirebbe passare al club di Milanello, per un totale di 8 milioni di euro più bonus da versare nelle casse dei biancorossi. Ora si starebbe discutendo la cifra che i monegaschi riceverebbero dalla futura rivendita di Pellegri da parte del Milan e la richiesta del 20% potrebbe presto essere limata vista l’intenzione di Massara e Maldini di concedere il 10%.

CALCIOMERCATO MILAN, FLORENZI E’ ROSSONERO

Il Milan sta per abbracciare un nuovo elemento in questa fase del calciomercato estivo. Stiamo parlando di Alessandro Florenzi, giocatore in arrivo dalla Roma che nella giornata di ieri è sbarcato nel capoluogo lombardo dove ha effettuato le visite mediche di rito ed ha quindi firmato il contratto con i rossoneri presso la sede del club. In attesa di rendere ufficiale il trasferimento tramite la consueta nota pubblicata sul sito web milanista, il Campione d’Europa avrebbe reso noto che nella stagione alle porte dovrebbe vestire la maglia numero 25, abbandonando la tanto amata 24, e potrebbe anche scendere in campo contro la Sampdoria nella prima giornata di campionato mettendosi a disposizione di mister Pioli che lo potrà valutare in allenamento in queste ore.

