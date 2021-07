CALCIOMERCATO MILAN/ Ballo-Touré per la corsia di sinistra, il punto

CALCIOMERCATO MILAN, BALLO-TOURE’ PER LA CORSIA MANCINA

In casa Milan la dirigenza è da tempo al lavoro per migliorare l’organico da consegnare a mister Pioli per la prossima stagione. Come vi abbiamo raccontato nelle scorse ore e come confermato pure da Tuttosport questa mattina, i rossoneri sono in trattativa con il Monaco per Fodé Ballo-Touré, terzino sinistro che potrebbe fare al caso della squadra specialmente come valida alternativa per Theo Hernandez in quella zona del campo. L’offerta del Milan sarebbe di 4 milioni di euro, ovvero la metà di quanto chiesto dai biancorossi ma l’intesa potrebbe essere già trovata nel corso di questa settimana pagando il cartellino del giocatore circa 6 milioni di euro mentre la formula dovrebbe essere quella del prestito con diritto di riscatto. Il Monaco spingerà per ottenere l’obbligo e garantirsi un guadagno futuro ed intanto il Milan sta valutando pure un’alternativa da collocare a destra dove il posto da titolare sarà in ogni caso affidato a Calabria.

CALCIOMERCATO MILAN, DONNARUMMA SUL SUO ADDIO

Il Milan è rimasto beffato all’inizio di questa finestra di calciomercato quando ha perso due giocatori chiave degli ultimi anni a parametro zero. Stiamo parlando di Hakan Calhanoglu, il quale ha firmato con l’Inter, e soprattutto di Gianluigi Donnarumma, per il quale si parla da tempo del prossimo approdo al Paris Saint-Germain. L’addio ai rossoneri ha lasciato di stucco tutto l’ambiente ed ha fatto infuriare i tifosi che credevano che il giocatore potesse essere legato al club non solo dall’aspetto economico. Fresco di vittoria con la Nazionale italiana del ct Mancini ad Euro 2020, proprio dopo la finale vinta contro l’Inghilterra Donnarumma, che ha parato un rigore decisivo, ha spiegato a Sky Sport: “Ero tranquillissimo, ho messo tutto da parte e ho pensato solo all’Europeo. Ho qualche anno in più rispetto al 2017, l’esperienza conta. Da domani parlerò.”

