CALCIOMERCATO MILAN/ Bomba James Rodriguez? Kessié e Romagnoli, trattative difficili!

CALCIOMERCATO MILAN, IN COLOMBIA NON HANNO DUBBI: JAMES RODRIGUEZ SARÀ ROSSONERO!

La “bomba” di calciomercato scoppia e rimbalza dal Sudamerica, radiomercato sponda milanista non può che registrarne la deflagrazione. Il Milan sarebbe molto vicino a James Rodriguez, “El Diez” della Colombia che tra Real Madrid, Bayern Monaco ed Everton negli ultimi anni non si è fatto mancare destinazioni di alto livello, anche se non sempre i risultati sono stati all’altezza della qualità tecnica del giocatore. Tutto è partito da Vito De Palma, giornalista di ESPN esperto di mercato che si è lasciato andare ad un tweet piuttosto esplicito sull’argomento: “Amici colombiani: cosa ne pensate di James Rodriguez al Milan? Le mie fonti dicono che sono molto vicini alla chiusura”. Antena 2, altra emittente sudamericana molto quotata in ambito calcistico, ha addirittura fatto le cifre della trattativa: circa 6 milioni di euro l’anno per James in un accordo triennale. Il Milan sarebbe disposto a versare nelle casse dell’Everton 10 milioni di euro, per non lasciare a bocca asciutta i “Toffees” che nel 2022 vedrebbero scadere il contratto del colombiano.

CALCIOMERCATO MILAN, RINNOVI SPINOSI…

Che al Milan serva un giocatore dalle caratteristiche di James Rodriguez è cosa nota, da diverse settimane i rossoneri stanno cercando di capire se ci sono margini per arrivare a Ziyech, anche se il Chelsea è un osso duro per le trattative di calciomercato e con i Blues i rossoneri stanno già tribolando per chiudere l’arrivo di Giroud. Allo stesso tempo Maldini e Massara stanno cercando di risolvere due spinosi nodi riguardanti i rinnovi di contratto di Kessié e Alessio Romagnoli. Soprattutto l’ivoriano preoccupa, avrebbe sparato molto alto sulle richieste ma al tempo stesso il Milan non può permettersi altri casi Donnarumma e Calhanoglu, rischiando di perdere un vero e proprio patrimonio a parametro zero. Dall’altra parte Romagnoli chiede più di quanto i rossoneri possano al momento offrire a un giocatore che non è neanche al top delle gerarchie di Pioli; il difensore capitolino potrebbe però approfittare della situazione e accasarsi a zero in futuro magari proprio alla Lazio, che da tempo ne osserva le mosse.

