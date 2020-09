Calciomercato Milan/ Brahim Diaz c’è:scambio documenti col Real. Baka prossimo colpo?

E’ un Milan scatenato sul calciomercato estivo quello che stiamo ammirando in questi ultimi giorni. Dopo il rinnovo di Ibrahimovic e il colpaccio firmato con il Brescia per Sandro Tonali, la dirigenza rossonera non pare potersi ancora accontentare e proprio in queste ore sta definendo ormai solo gli ultimi dettagli di un altro affare di calciomercato, che porta il nome di Brahim Diaz. Stando a quanto riportato solo nella tarda serata da Gialucadimarzio.com per Sky Sport, pare che per l’approdo del giocatore spagnolo a Milano sia tutto pronto: anzi Milan e Real Madrid si starebbe scambiando giusto gli ultimi documenti e che il club del Diavolo stia già organizzando l’arrivo in Italia dell’esterno offensivo tra tampone, visite mediche e firme del contratto. Brahim Diaz, ricordiamo, arriverà al Milan in questa finestra di calciomercato con la formula del prestito con diritto di riscatto e controriscatto a favore del Real Madrid.

CALCIOMERCATO MILAN, BAKAYOKO PROSSIMO COLPO?

E dopo aver messo a segno l’affare Brahim Diaz, ecco che la dirigenza del Milan non si accontenta ancora: ora anzi la le alte sfere del Diavolo sarebbero alla ricerca di nuovi innesti di gran fisico, per dare ancor maggior forza allo schieramento di Stefano Pioli. In tal senso la prima ipotesi di lavoro per il club milanese è quella che porta al ritorno in rossonero di Tiemouè Bakayoko, al momento nello schieramento del Chelsea (che detiene il cartellino del francese fino al 2022). Come sappiamo bene, il primo a farsi avanti in questa possibile trattativa di calciomercato è stato lo stesso giocatore, che si è candidato per una maglia nello spogliatoio rossonero: il club del Diavolo vorrebbe accontentarlo, ma come ci riporta la Gazzetta dello Sport questa mattina, l’affare con i Blues non è dei più facili al momento. Al momento sul tavolo vi sarebbe una proposta di prestito oneroso con diritto di riscatto tra i 30 e i 32 milioni euro, ma vi è ben poco di definito: gli inglesi non sono d’accordo a fare a meno del mediano, ma Bakayoko vuole a tutti i costi il Milan e pare pronto a ridursi l’ingaggio pur di sbarcare a Milano. Staremo a vedere.



