CALCIOMERCATO MILAN FRA DE PAUL E ILICIC/ Tatarusanu resta, promosso Jungdal

In occasione del calciomercato estivo ormai alle porte, il Milan si concentrerà anche sul completamento del parco portieri. Dopo l’addio di Donnarumma e l’arrivo del francese Maike Maignan, la società rossonera dovrebbe confermare Tatarusanu, che come ricorda il Corriere dello Sport ha il contratto in scadenza al 2023 e che dovrebbe appunto rimanere a Milanello per altre due stagioni. Il trio sarà poi composto da Jungdal, giovane della Primavera che ha fatto bene in quest’annata che si conclude sotto la guida di mister Giunti.

CALCIOMERCATO NAPOLI, SPALLETTI VUOLE DUE FEDELISSIMI/ Zaccagni sempre d'attualità

Per quanto riguarda gli altri reparti, invece, per il centrocampo il grande sogno è Rodrigo De Paul, nazionale argentino di proprietà dell’Udinese, per cui il Diavolo metterebbe sul piatto Jens Petter Hauge. Per arrivare al sudamericano la strada è comunque tutta in salita visto che sulle sue tracce vi sono i principali top club italiani, a cominciare dalla Juventus. Infine, attenzione al nome sempre caldo di Josip Ilicic, in scadenza di contratto con l’Atalanta al 2022, e già con le valigie pronte. Il Milan vorrebbe acquistarlo durante il calciomercato estivo ormai alle porte ed avrebbe messo sul piatto un’offerta da 5 milioni di euro, per un giocatore, che ricordiamo, ha 33 anni. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

CALCIOMERCATO JUVENTUS, PJANIC PRIMO NOME DI ALLEGRI/ Cristiano Ronaldo in stand-by

CALCIOMERCATO MILAN, CALABRIA E PIOLI BLINDATI, DIOGO DALOT VERSO LA PERMANENZA

Il calciomercato estivo di casa Milan è partito già con il botto: via Donnarumma, destinato ad un top club europeo, e dentro il suo sostituto, il francese ex Lille, Maignan. La compagine rossonera ha quindi già sistemato una casella importante come quella della porta, ed ora si dedicherà ad altre operazioni in entrata, a cominciare dal futuro di Davide Calabria. Il terzino rossonero, l’ultimo rimasto della “cantera” dopo l’addio di Gigio, ha il contratto in scadenza al 30 giugno del 2022, fra poco più di un anno, ma l’obiettivo rossonero è quello di blindare il ragazzo alla luce di una stagione positiva condita da 32 presenze, due gol e due assist.

CALCIOMERCATO INTER, HAKIMI AI SALUTI/ Luis Muriel e Raspadori primi nomi di Inzaghi

Un’idea che sembrerebbe essere condivisa anche dallo stesso 24enne bresciano, che parlando ai microfoni di Sportweek ha ammesso: “Giocare per il Milan era il mio sogno, ora l’obiettivo è vincere con questa maglia. Penso di avere le qualità per giocare qui soprattutto la forza mentale, la resilienza, la voglia di rimanere in questa squadra. Posso diventare più forte in tutto, sono ancora relativamente giovane. Giocare in Champions League sarà un bel salto”.

CALCIOMERCATO MILAN: FRA IL RINNOVO DI CALABRIA E LA PERMANENZA DI DIOGO DALOT

Calciomercato di casa Milan che si sta concentrando anche su un altro rinnovo importante, quello del tecnico Stefano Pioli. Arrivato in punta di piedi in corso d’opera per sostituire Giampaolo, il tecnico parmigiano è stato il protagonista di una grande cavalcata nella seconda parte della stagione 2019-2020, ed ha chiuso il campionato di quest’anno riportando il club rossonero in Champions League dopo anni.

Stando a quanto sottolinea stamane La Gazzetta dello Sport, la società di via Aldo Rossi vuole quindi prolungare il contratto del tecnico che scadrà, come per Calabria, durante l’estate dell’anno venturo, e non sono da escludere novità nelle prossime ore. Nuove infine attese anche per Diogo Dalot, che a discapito di quanto emerso negli scorsi giorni, potrebbe rimanere a Milanello e non fare rientro al Manchester United. Il 22enne portoghese è sbarcato a San Siro con la formula del prestito secco ma l’accordo potrebbe essere prolungato per un’altra stagione.



© RIPRODUZIONE RISERVATA