Calciomercato Milan/ Calhanoglu, il rinnovo si avvicina ma c’è ancora distanza

Il rinnovo del contratto di Hakan Calhanoglu è senza dubbio uno dei temi che caratterizzano il calciomercato Milan in queste settimane. Vanno bene le mosse per dare a Stefano Pioli qualche rinforzo in difesa come ad esempio Simakan che è in pole position, ma confermare uno dei giocatori più importanti nella attuale rosa del Milan capolista avrebbe naturalmente enorme importanza. Gli indizi lanciati dallo stesso Stefano Pioli in conferenza stampa sembrano aver dato frutti positivi, tanto che ormai si dice che il rinnovo di Hakan Calhanoglu sembra essere ormai prossimo. Attenzione però, perché ieri si è passati nel giro di poche ore da un quadro della situazione improntato al pessimismo a una fiducia decisamente in crescita, dunque è meglio non escludere altri colpi di scena. Comunque Hakan Calhanoglu ormai da settimane sta dialogando, tramite il suo agente Gordon Stipic, con la dirigenza rossonera per prolungare il contratto che è in scadenza a giugno 2021 (rischio parametro zero). Il problema evidentemente è la proposta economica, da migliorare per venire incontro alle esigenze di Calhanoglu, ma la distanza tra domanda e offerta sembra essere sempre più sottile.

CALCIOMERCATO MILAN: LE ULTIME SUL RINNOVO DI CALHANOGLU

Andiamo dunque a ricapitolare la situazione di questa vicenda che resta in primo piano nelle priorità del calciomercato Milan. Fino a qualche settimana fa Hakan Calhanoglu ed il suo entourage chiedevano almeno 5 milioni più bonus per firmare il rinnovo con il Milan, che invece si era firmata a 3,5 milioni complessivi all’anno ritenendo esagerata la richiesta da parte del numero 10. La distanza tra le parti tuttavia potrebbe essere annullata raggiungendo un compromesso di cui ha scritto Tuttomercatoweb: 4,5 milioni netti a stagione per il fantasista turco, che abbasserebbe leggermente le pretese e otterrebbe comunque un importante aumento di stipendio. Questa sarebbe la cifra ideale per Calhanoglu, che ha sempre dichiarato di voler restare al Milan, nonostante le possibili tentazioni di club esteri. Resta da vedere cosa ne penserà il Milan, perché anche la nuova proposta del trequartista è decisamente più alta di quanto avevano proposto i rossoneri: il passo in avanti è stato fatto, ma al momento ancora non basta. L’incontro decisivo tra Stipic ed i dirigenti rossoneri avverrà probabilmente all’inizio della prossima settimana.



