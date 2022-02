CALCIOMERCATO MILAN/ Castillejo ha rifiutato la Sampdoria, Jonathan David per giugno

CALCIOMERCATO MILAN: JONATHAN DAVID PER L’ESTATE

La finestra di calciomercato invernale si è appena conclusa e bisogna dire che il Milan non è stata certo una delle società protagoniste in questo mese di trattative. I rossoneri non sono riusciti ad arrivare agli obiettivi di mercato prefissati e perciò i discorsi riguardanti la ricerca di un nuovo centrale difensivo e di un attaccante sono stati ufficialmente rimandati alla sessione estiva, quando ci sarà maggior margine per poter operare specialmente se si dovesse centrare la qualficazione alla Champions League.

Castillejo alla Sampdoria?/ Calciomercato: in uscita dal Milan, alternativa a Defrel

Per il reparto avanzato nello specifico c’è un profilo seguito con grande interesse dai dirigenti del Milan ovvero quello di Jonathan David. Canadese classe 2000 nato a Brooklyn, David è sotto contratto con il Lille fino al giugno del 2025 e nella stagione attualmente in corso ha sin qui realizzato ben 16 reti in 30 presenze complessive tra campionato e coppe varie. I rapporti con il club francese sono buoni ed oltre alla punta si potrebbe parlare anche di Renato Sanches e di Sven Botman.

Calciomercato Milan/ Non solo Renato Sanches, anche Botman e Bremer in estate

CALCIOMERCATO MILAN: LE MANOVRE DEI ROSSONERI

Il Milan ha sostanzialmente acquistato soltanto Marko Lazetic dalla Stella Rossa di Belgrado in questa sessione di calciomercato. I rossoneri hanno fatto fatica a muoversi anche in uscita dove ieri pomeriggio sembrava che Samu Castillejo potesse essere ad un passo dal trasferimento alla Sampdoria. Tuttavia lo spagnolo ha scelto di rifiutare questa destinazione preferendo piuttosto restare a Milanello e giocarsi le sue carte fino al termine della stagione visto che il suo desiderio sarebbe stato quello di lasciare solo per tornare in patria.

LEGGI ANCHE:

Calciomercato Milan/ Contatti per Alli e Ndombele. Piace Berti, Maldini verso la Spal

© RIPRODUZIONE RISERVATA