CALCIOMERCATO MILAN/ Castillejo verso la Spagna, in Messico insistono per Corona

CALCIOMERCATO MILAN, CORONA ANCORA IN CORSA

Il tormentone di calciomercato relativo ad un nuovo trequartista che rimpiazzi Hakan Calhanoglu continua a tenere banco in casa Milan per questi ultimi giorni della sessione estiva. Perso il turco accasatosi a parametro zero ai cugini dell’Inter, mister Pioli avrebbe bisogno di un elemento di qualità da alternare a Brahim Diaz durante la stagione che possa anche essere schierato in altri ruoli all’occorrenza e secondo quanto riportato dalla stampa messicana di TUDN, uno dei nomi più caldi in questo senso rimane quello di Jesus Corona, di proprietà del Porto. Stando all’indiscrezione Massara e Maldini si sarebbero fatti avanticon i Dragoes con un’offerta da 10 milioni di euro ed ora l’agente del calciatore starebbe definendo i dettagli per il completamento dell’operazione. Tuttavia i rossoneri rimangono in corsa anche per altri nomi, su tutti quell di Romain Faivre del Brest.

CALCIOMERCATO MILAN, CASTILLEJO VERSO IL GETAFE

Non solo movimenti in entrata per potenziare l’organico per il Milan in questa fase finale del calciomercato estivo. Nell’elenco dei calciatori che potrebbero dire addio ai rossoneri c’è da ormai diverso tempo pure il nome di Samu Castillejo, attualmente sotto contratto fino al giugno del 2023. Arrivato dal Villarreal nell’agosto del 2018, l’avventura dell’ala destra a Milanello sembra essere giunta al termine e secondo quanto riportato dalla stampa spagnola di Radioestadio, per lui si profila un ritorno in patria. Sulle tracce del ventiseienne Castillejo si segnala infatti la presenza del Getafe, società che starebbe cercando di aggiudicarselo con la formula del prestito con obbligo di riscatto. I dirigenti del Milan ci stanno pensando specialmente se dovessero accaparrarsi un elemento in grado di ricoprire anche il suo ruolo.

