Calciomercato Milan/ Chelsea punta Theo Hernandez: Maldini al lavoro per blindarlo

CALCIOMERCATO MILAN, CHELSEA PUNTA A THEO HERNANDEZ

Sono movimenti di calciomercato in casa Milan. In vista della prossima finestra di contrattazione ecco che la dirigenza del Diavolo è al lavoro per tenere con sè i propri gioielli: e se non vi sono novità sul rinnovo di Kessie, ecco che le ultime indiscrezioni in tal senso che ci arrivano riguardano Theo Hernandez.

Calciomercato Juventus/ Kulusevski sacrificato per la punta? La società ci pensa...

Il giocatore come è noto ha un contratto fino al giugno del 2024, ma questo non gli impedisce di essere nella lista dei desideri di tanti club, in primis del Chelsea. Secondo le ultime voci di calciomercato raccolte dall’edizione odierna del quotidiano TuttoSport, pare che il club inglese sia già sulle tracce del terzino del Diavolo e pure la dirigenza stia già sondando il terreno. Dopo le avances del Psg, ecco che è la Premier league a corteggiare il giocatore, punto fermo dello schieramento di Pioli: pure il Milan ha già dichiarato la propria volontà di non cedere il giocatore, a meno di un’offerta mostre da 60 milioni di euro, al momento a dir poco improbabile.

Ferran Torres al Barcellona/ Calciomercato, primo colpo per Xavi: al City 55 milioni

CALCIOMERCATO MILAN: SI LAVORA AL RINNOVO FINO AL 2026 PER HERNANDEZ

Per il calciomercato del Milan dunque è ora Theo Hernandez il nome caldo a Milanello: come abbiamo accennato prima, il giocatore è nella lista dei desideri del Chelsea, ma il club meneghino al momento non è intenzionato a cederlo: e a dir il vero anche il francese non ha mai nascosto la sua volontà di restare a Milano. Ecco che allora non saremmo sorpresi se già nella finestra di gennaio il terzino firmasse un nuovo rinnovo di contratto con il club del diavolo.

Certo la scadenza del precedente accordo, fissato al 2024, dà alla dirigenza rossonera parecchio tempo per lavorare con il giocatore, ma certo sarebbe un bel segnale anche per Pioli se tutto si concludesse già nelle prossime settimane. Secondo quanto riportato dal portale Fantacalcio.it, pare che già nelle scorse settimane vi era stato un faccia a faccia tra Maldini, Massara e l’agente del giocatore Manuel Garcia Quilon, anche se tale incontro non aveva portato a molto. Sul tavolo pure vi sarebbe per Theo Hernandez un accordo fino al 2026, con ingaggio fissato a 4 milioni di euro a stagione per il giocatore (che attualmente percepisce 1.5). Staremo a vedere.

Scamacca alla Juventus?/ Calciomercato, è il preferito di Allegri ma il Sassuolo...

© RIPRODUZIONE RISERVATA