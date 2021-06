CALCIOMERCATO MILAN/ Colpo De Paul, l’Udinese vuole 40 milioni!

CALCIOMERCATO MILAN, L’UDINESE HA FISSATO IL PREZZO: SI ATTENDE LA MOSSA DI MALDINI!

Riconquistata la Champions League dopo 7 lunghi anni di assenza nella massima competizione europea, per il Milan è già tempo di fissare gli obiettivi per il prossimo calciomercato e nella lista di Stefano Pioli l’indicazione primaria porta il nome di Rodrigo De Paul. Il centrocampista argentino tutto fantasia, gioiello dell’Udinese, è da tempo sulla lista della spesa dei principali club della Serie A, ma la sua prolungata permanenza in Friuli nonostante i numerosi ammiratori ha una spiegazione molto chiara. Quella bianconera resta una bottega carissima e anche per quest’estate l’Udinese non ci ha messo molto a chiarire le cose, fissando in 40 milioni di euro il prezzo per privarsi del suo fiore all’occhiello.

Contropartite non sono gradite, i friulani da anni contano sulla loro rete di scouting e desiderano scegliere in libertà i sostituti ai loro pezzi pregiati. Un tale investimento cash non è di certo facilissimo da sostenere neanche per un Milan che punta a rinforzarsi, ma De Paul quest’anno ha messo insieme 9 gol e 10 assist e sembra arrivato alla piena maturità: per l’argentino l’evoluzione naturale a questo punto sarebbe andare un in un club che gioca la Champions e il Milan farebbe sicuramente al caso suo, ma la trattativa dovrà partire con base solide per convincere davvero l’Udinese.

CALCIOMERCATO MILAN, GLI ADDII RIPAGHERANNO DE PAUL?

Risorse dunque da reperire in fretta per evitare anche eventuale concorrenza sgradita: Maldini e Massara, d.t. e d.s. rossoneri, potranno monetizzare ed aumentare il budget risparmiano non poco sugli ingaggi di alcuni partenti. Su tutti quello di Gigio Donnarumma, destinato a lasciare gratis Milanello ma anche a liberare le casse dai 6 milioni di euro netti percepiti finora. Anche Hakan Calhanoglu sembra sul piede di partenza (peraltro potenzialmente pronto a lasciare spazio proprio a De Paul), con 2,5 milioni di stipendio non più da versare al turco, che non avrebbe comunque rinnovato per meno di 4. E alla fine l’offerta per De Paul potrebbe essere più che allettante per l’argentino che al momento, è bene ricordarlo, in Friuli guadagna un milione di euro più bonus. Indizi economici sulla sua partenza che si aggiungo a quelli pratici, visto che De Paul ha messo in vendita la villa in cui il giocatore viveva vicino a Udine. Ora concentrato sulla Coppa America (che il centrocampista doveva disputare in casa ma che è stata invece spostata in Argentina), per De Paul si aprirà probabilmente un’altra pagina della sua carriera dopo l’impegno in Nazionale.