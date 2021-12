Calciomercato Milan/ Diallo e Szalai alternative a Botman in difesa

Il calciomercato Milan, come è noto, vede i dirigenti rossoneri a caccia di un difensore dopo il grave infortunio che ha causato la fine anticipata della stagione per Simon Kjaer, che era naturalmente il perno della retroguardia di Stefano Pioli. Sappiamo che Sven Botman è il primo nome, ma ci sono almeno un palio di valide alternative su cui La Gazzetta dello Sport ha concentrato la propria attenzione, cioè Abdou Diallo e Attila Szalai. La pista francese porta appunto ad Abdou Diallo, difensore classe 1996 che è nato a Tours da genitori di Dakar, tanto che dopo avere fatto la trafila delle nazionali giovanili francesi ha scelto di giocare per il Senegal nella Nazionale maggiore.

Morata al Barcellona?/ Calciomercato, c'è l'accordo. Juventus su Origi e Milik

Abdou Diallo può giocare sia da centrale sia da terzino, una versatilità che potrebbe essere apprezzata dal Milan in sede di calciomercato. Non è tutto: Diamo è anche scrittore, infatti il 6 maggio scorso ha pubblicato un libro chiamato “Il calcio d’inizio dei nostri sogni”, scritto assieme a tre ex compagni delle giovanili del Monaco, che però a differenza sua non sono arrivati a giocare ad alti livelli. Diallo gioca nel Psg dal 2019, dopo una doppia esperienza tedesca, prima nel Mainz e poi nel Borussia Dortmund: destro di piede, veloce e fisico, ma al Psg sta spesso in panchina, quindi può essere un affare in prestito. Attenzione però: a gennaio giocherà la Coppa d’Africa, compagno di squadra di Ballo-Touré.

Calciomercato Inter/ Ginter e Djuricic sono i parametro zero nel mirino

CALCIOMERCATO MILAN: DIALLO E SZALAI NEL MIRINO IN DIFESA

Se l’obiettivo è dunque avvicinare un difensore che sostituisca Kjaer nell’immediato, ecco che Diallo potrebbe pagare l’inevitabile ritardo, perché rischierebbe di arrivare al Milan solo a febbraio, di conseguenza il calciomercato rossonero si concentra anche su colui che è stato definito “il Van Dijk ungherese”, cioè Attila Szalai. In effetti il difensore ungherese fisicamente ricorda quello olandese: è alto, tosto, supera il metro e 90 e ha giocato un bell’Europeo con Marco Rossi, che ne ha sempre parlato bene – con l’Ungheria lo vedremo contro l’Italia nella prossima Nations League.

CALCIOMERCATO ROMA/ Kumbulla verso l'addio: alla porta c'è anche la Fiorentina

Il problema di Attila Szalai potrebbe essere che non ha ancora esperienza in un campionato top, perché fuori dall’Ungheria ha giocato in Austria, a Cipro e ora in Turchia con il Fenerbahce, che tra l’altro ha detto di non voler lasciare a gennaio. Destro di piede, è bravo negli anticipi e nei duelli aerei: Szalai compirà 24 anni a gennaio, costa 11 milioni ed è il piano B dei rossoneri dopo Botman, dunque secondo La Gazzetta dello Sport potrebbe essere preferito rispetto a Diallo, sempre se non andrà a buon fine la trattativa per la prima scelta assoluta.



© RIPRODUZIONE RISERVATA