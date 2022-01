CALCIOMERCATO MILAN/ Due club inglesi a caccia di Kessie, ecco le pretendenti

La finestra di calciomercato invernale è appena cominciata in concomitanza di questo primo lunedì dell’anno ma in casa Milan si sta lavorando da tempo per sistemare l’organico a disposizione dell’allenatore Stefano Pioli. Nello specifico, i dirigenti del club lombardo devono risolvere una situazione che si sta protraendo fin dall’estate, ovvero il rinnovo di Franck Kessie. Il centrocampista ivoriano ha infatti il contratto in scadenza il prossimo giugno, e quindi al termine della stagione in corso, ma i contatti avuti dai rappresentanti della società con il calciatore ed il suo entourage non ha sin qui mai portato ad una fumata bianca.

BOTMAN AL MILAN?/ Calciomercato: Newcastle alla finestra e l'ipotesi Renato Sanches

L’apporto fornito da Kessie al Milan in questi anni è sotto l’occhio di tutti e lo stesso venticinquenne ha sempre dimostrato un certo attaccamento alla maglia, ai tifosi ed ai compagni. La volontà di provare una nuova avventura altrove potrebbe però essere decisiva affinchè le strade dell’ex atalantino e dei rossoneri prendano due direzioni diverse, specialmente a causa dei continui rumors che lo vorrebbero prossimo al trasferimento in Premier League.

Calciomercato Milan/ Nuova idea Memphis Depay dal Barcellona come jolly offensivo

CALCIOMERCATO MILAN: KESSIE PIACE IN PREMIER LEAGUE

Questa sessione di calciomercato di gennaio potrebbe quindi regalare una sorpresa negativa al Milan se Franck Yannick Kessie dovesse accordarsi per giocare in un’altra squadra nella prossima stagione. Sulle tracce del mediano si segnala la presenza del Liverpool di Jurgen Klopp, un allenatore che ama i giocatori con le caratteristiche dell’ivoriano, ed anche il Tottenham. I londinesi, pur di aggiudicarselo nell’immediato senza dover aspettare, sarebbero pronti ad offrire il cartellino di Tanguy Ndombele, calciatore accostato anche ad altre società come la Roma.

LEGGI ANCHE:

Botman al Milan?/ Calciomercato: i rossoneri ci pensano, l'alternativa resta Diallo

© RIPRODUZIONE RISERVATA