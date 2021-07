CALCIOMERCATO MILAN/ Ecco cosa manca per avere Tonali dal Brescia

CALCIOMERCATO MILAN, TONALI IN ARRIVO

La sessione di calciomercato estivo è appena cominciata ma il Milan è già da tempo al lavoro per migliorare l’organico da mettere a disposizione di mister Pioli per la prossima stagione. Uno dei calciatori che i rossoneri vorrebbero aggiudicarsi a titolo definitivo è Sandro Tonali, giovane centrocampista che lo scorso anno ha davvero ben figurato proprio in prestito a Milanello. Il calciatore di proprietà del Brescia sembra ormai vicinissimo al trasferimento secondo quanto riportato dalle indiscrezioni di mercato più recenti tanto che già nella giornata di ieri sarebbe dovuto avvenire un incontro tra il patron delle Rondinelle Cellino e la dirigenza milanista per definire gli ultimi dettagli. Stando a quanto rivelato da La Gazzetta dello Sport, le società avrebbero già trovato un accordo di massima ed ora si attende l’intesa tra il calciatore ed il Milan in merito allo stipendio che andrà a percepire.

Tadic al Milan?/ Calciomercato news, il serbo sarebbe l'esterno d'attacco ideale

CALCIOMERCATO MILAN, I RUMORS NON MANCANO

Il calciomercato non si ferma mai e le trattative per il Milan proseguono anche in serata pur di migliorare la rosa del prossimo anno. Intervenuto dalla redazione di Sky Sport, il giornalista Luca Marchetti ha fatto il punto sui rumors più attivi in orbita rossonera ed infatti ha spiegato: “La trattativa tra Atalanta e Milan per Pobega prosegue e le parti sono più vicine. Si segnala l’interesse dell’Eintracht Francoforte per Hauge mentre per quanto riguarda Tonali, Milan e Brescia sono vicine ad un accordo con ulteriore sconto a favore dei rossoneri.” Detto di Tonali quindi, sembrano essere ore frenetiche anche per il passaggio di Pobega ai nerazzurri bergamaschi mentre è da valutare l’interesse nei confronti di Hauge oppure se si tratta soltanto di un sondaggio come alternativa ad obiettivi più importanti.

