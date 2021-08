CALCIOMERCATO MILAN/ Ecco Traoré, Pioli: “Forse arrivano altri due giocatori”

CALCIOMERCATO MILAN, LE PAROLE DI MISTER PIOLI

Il calciomercato estivo sta ufficialmente per chiudersi ed il Milan continua a muoversi in queste ultime ore al fine di garantire al tecnico Stefano Pioli un organico altamente competitivo. Interpellato da DAZN dopo il successo ottenuto in casa della Sampdoria, proprio mister Pioli ha parlato delle mosse del club svelando: “Bakayoko non ha ancora firmato ma sarà uno di noi. Spero di recuperare tutti i giocatori importanti perchè avremo tantissimi impegni importanti con 7 partite in 20 giorni. Dovremo stare bene e lavorare con questa volontà. Credo che se vogliamo avere un futuro positivo, tutti i giocatori devono sentirsi titolari. Sto facendo fatica a fare delle scelte anche perchè poi rientreranno giocatori importanti, forse arriveranno altri due calciatori. Il girone di Champions sarà difficile ma stimolante con avversari complicati e sarà importante per crescere senza avere paura di sbagliare e imparare dai nostri errori. Leao voleva giocare tutta la partita e gli ho detto di continuare a lavorare così. Sono sicuro che farà una grande stagione.”

Chaka Traore al Milan/ Calciomercato news: accordo col Parma, domani la firma

CALCIOMERCATO MILAN, ECCO IL GIOVANE TRAORE’

Il Milan è da sempre una delle società più attente ai giovani di talento del panorama internazionale ed anche in questa finestra di calciomercato i dirigenti rossoneri hanno valutato diversi profili finendo con l’aggiudicarsi Chaka Traoré, sedicenne in arrivo dal Parma. Classe 2004 che aveva debuttato in Serie A proprio contro il Milan, come riporta La Gazzetta dello Sport, il talentino dovrebbe essere nel capoluogo lombardo quest’oggi per effettuare le visite mediche di rito e firmare il contratto con i rossoneri. Reduce dalle nove reti e nove assist dello scorso anno in Primavera 2, Traoré saluta il Parma e si trasferisce al Milan per 600mila euro a cui si aggiungono alcuni bonus e una percentuale sulla futura rivendita.

