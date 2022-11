Calciomercato Milan/ Futuro Ibrahimovic, Miele: “Addio a giugno, poi…” (esclusiva)

IL FUTURO DI IBRAHIMOVIC: IL PUNTO DI MARIO MIELE (ESCLUSIVA)

Zlatan Ibrahimovic e il suo futuro: un futuro di un campione, di un leader, un giocatore che ha cambiato il Milan. Ha aiutato a dare una mentalità. a far crescere tanti giovani, tanti calciatori, contribuendo ad aiutare il Milan a vincere lo scudetto. Cosa farà il campione svedese alle prese con tanti problemi fisici ormai da tempo… Con il contratto che scade a giugno 2023 Ibrahimovic e il Milan dovranno trovare un accordo: il diretto interessato ha lasciato intendere di voler continuare, ma dove?

In rossonero – dove comunque resterà fino al termine della stagione – o magari in Svezia, la sua patria, per un ultimo giro di giostra, o in un altro campionato straniero “esotico”? O in un club dove, sia pure da comprimario, possa finalmente vincere la Champions League che manca dalla bacheca personale? Per una riflessione sul futuro di Ibrahimovic, IlSussidiario.net ha contattato in esclusiva l’operatore di calciomercato Mario Miele.

Quale sarà secondo lei il futuro di Ibrahimovic? Credo che al massimo possa terminare questa stagione con la maglia del Milan.

Crede quindi che nel prossimo futuro non ci sia ancora il Milan? No, credo che un’ipotesi simile sia difficile: a fine campionato penso che le due strade si separeranno.

Ibrahimovic è ancora essenziale come leader e uomo spogliatoio nel Milan? Lo è stato sicuramente: ha dato una scossa al Milan, il suo contributo per far crescere tanti giovani della rosa, lo scudetto è arrivato anche grazie a questo. Ibrahimovic è sempre stato un leader nella sua carriera, come lo furono Maldini, Baresi, Gullit e Van Basten. Adesso però il Milan sta andando avanti senza di lui: è alla fine della carriera e il suo contributo non è più così decisivo.

Potrebbe andare a giocare all’estero, magari tornare in Svezia? È stato negli Stati Uniti e non credo che ci tornerà; potrebbe andare in Qatar, anche se non sono tanto convinto. Non ci sono molte possibilità che continui a giocare, ma in caso chissà: potrebbe tornare in Svezia, nel suo Paese, a chiudere la carriera.

Quindi Ibrahimovic potrebbe smettere? Credo che in questo momento sia l’ipotesi più probabile.













