Calciomercato Milan/ Gazidis prepara un tesoretto per l’estate: 35 mln da investire

Pur nell’incertezza di questi giorni, ecco che in casa Milan già si prepara alla prossima finestra di calciomercato: anzi la dirigenza già sta lavorando per mettere da parte il tesoretto necessario per poter rinforzare adeguatamente la rosa rossonera, che questa venga consegnata nelle mani di Pioli o meno (Rangnick pare essersi defilato negli ultimi giorni). E proprio in tal senso ci arrivano le ultime indiscrezioni della Gazzetta dello sport, per cui lo stesso Gazidis avrebbe già messo da parte un gruzzolo da circa 35 milioni di euro, già virtualmente nelle casse del club, in vista della prossima sessione di contrattazione: un ottimo punto di partenza considerando che la prossima finestra sarà decisamente più povera del solito, visto il contesto drammatico che stiamo vivendo.

CALCIOMERCATO MILAN: ADDII E MANCATI RINNOVI PER GIUGNO

Ma da dove arrivano dunque questi 35 milioni che formano il tesoretto da cui l’ad del Milan Gazidis potrà partire per lanciarsi su mercato estivo? A fare i calcoli non ci vuole molto come ha ricordato la rosea. Dopo tutto già nei mesi sono scorsi sono stati diversi gli addii: con il mercato di gennaio il Milan ha infatti alleggerito non poco il bilancio, grazie alle partenze di Piatek, Suso, Reina, Borini, Caldara e Rodriguez, per cui il mancato stipendio ha portato un risparmio per i dirigenti rossoneri di 25.9 milioni di euro in lordo. Ma non solo. Tale cifra infatti virtualmente aumenterà a giugno fino ad arrivare al totale di 35.6 milioni di euro: nell’estate infatti ricordiamo che scadranno i contratti di altri due giocatori come Biglia e Bonaventura, che non verranno rinnovati, come già detto in precedenza



