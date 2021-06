CALCIOMERCATO MILAN/ Idea Yazici senza mollare la pista Yaremchuk!

CALCIOMERCATO MILAN, SI PESCA ANCORA DAL LILLE?

Dopo l’addio di Calhanoglu il Milan continua a scandagliare il mercato per comprendere quali rinforzi affidare a Stefano Pioli sul fronte offensivo. Ci sono diverse possibilità in ballo e se la pista che potrebbe portare a Ziyech del Chelsea si complicasse eccessivamente, il piano B potrebbe essere rappresentato da un giocatore che è stato protagonista a San Siro nell’ultima stagione.

Ma non con la maglia del Milan, visto che stiamo parlando di Yusuf Yazici, trequartista turco stella del Lille campione di Francia. Che nell’ultima Europa League ha spadroneggiato a San Siro proprio grazie a una tripletta di Yazici: i rapporti tra il Milan e il Lille sono buoni a livello di mercato, come dimostrato dall’arrivo in rossonero di Mike Maignan, che ha permesso di trovare immediatamente il sostituto tra i pali di Gigio Donnarumma. L’Europeo di Yazici è stato deludente come quello di tutta la Turchia, 3 presenze, 117′ minuti complessivi, zero gol, zero assist, ma il Milan potrebbe avanzare un’offerta importante in ogni caso.

CALCIOMERCATO MILAN, PER YAREMCHUK C’E’ CONCORRENZA

In attacco però non si pensa soltanto al trequartista e Pioli punta anche su un attaccante di movimento. La questione Giroud è ormai ben conosciuta e il francese, se ci fosse la fumata bianca col Chelsea, affiancherebbe Ibrahimovic ma potrebbe sostenere anche il peso degli impegni che lo svedese non sarebbe in grado di affrontare. Più lontano dalla porta potrebbe muoversi invece Roman Yaremchuk, che da diverse stagioni si è ben distinto con la maglia del Gent in Belgio e che ha saputo far bene anche ad Euro 2020, con l’Ucraina che ha strappato per il rotto della cuffia la qualificazione agli ottavi di finale anche grazie ai suoi gol. Per ora solo un sondaggio, il Milan sta lavorando per capire quali possano essere le reali prospettive, ma sicuramente Yaremchuk interessa e può rappresentare un’alternativa concreta se i prezzi di altri profili dovessero salire eccessivamente. Il Gent è alla finestra, ma bisognerà fare in fretta considerando che Yaremchuk interessa anche a diversi club tedeschi.

