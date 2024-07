CALCIOMERCATO MILAN NEWS, FULLKRUG NEL MIRINO DEI ROSSONERI

Il calciomercato Milan, dopo l’acquisto di Alvaro Morata, sta continuando a cercare una nuova punta per il suo attacco da consegnare ad un Paulo Fonseca già a lavoro per preparare la sua squadra in vista della prossima stagione e del debutto contro il Torino. I rossoneri vogliono acquistare un attaccante forti dell’addio di Olivier Giroud, la possibile partenza di Luka Jovic e la bocciatura di Divock Origi che rendono scoperta la fase offensiva e obbligano il Milan ad intervenire sul calciomercato.

Uno degli obiettivi principali dei rossoneri rimane Niclas Fullkrug di proprietà del Borussia Dortmund e uno dei principali protagonisti della Germania ad Euro2024 dove è stato la punta di peso e trascinatore anche in momenti complicata per la nazionale di Nagelsmann. L’attaccante tedesco si trova tra le fila di un Borussia Dortmund che ha da poco acquistato Serhou Guirassy e potrebbe avere meno spazio rispetto alla scorsa stagione nonostante l’ottimo stato di forma dimostrato dall’ex Werder Brema.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, SAHIN BLINDA FULLKRUG MA I ROSSONERI NON MOLLANO

In tutto questo rimane vigile il calciomercato Milan che sta cercando una punta da alternare ad Alvaro Morata e ha messo, da tempo, gli occhi sulla situazione di Niclas Fullkrug che potrebbe addirittura completare l’attacco di Paulo Fonseca. L’ostacolo principale, però, rimane il Borussia Dortmund che ha espresso la volontà di trattenere il calciatore attraverso le parole del nuovo allenatore Nuri Sahin che ha rilasciato delle dichiarazioni.

L’ex centrocampista turco ha ribadito la centralità di Fullkrug anche con l’arrivo di Guirassy facendo forza sul fatto che i due sono stati compagni di squadra durante la parentesi al Werder Brema ed hanno un rapporto che va oltre quello tra allenatore e calciatore. Il Milan rimane vigile sulla situazione con la consapevolezza di dover acquistare una nuova punta da affiancare a Morata e da alternare con il calciatore spagnolo per giocare al meglio tutte le competizioni della prossima stagione.