CALCIOMERCATO MILAN/ Il Santos non svende Kaio Jorge, ecco la richiesta

In casa Milan si presta sempre molta attenzione ai giovani talenti del panorama internazionale ed anche in questa sessione di calciomercato non mancano gli obiettivi. I rossoneri hanno infatti messo gli occhi sull’attaccante del Santos Kaio Jorge, il cui contratto scadrà il prossimo 31 dicembre del 2021. Secondo quanto rivelato dal giornalista Gianluca Di Marzio tramite Sky Sport, i brasiliani non accetteranno un’offerta inferiore ai 10 milioni di euro per decidere di liberare immediatamente la punta oppure preferiranno trattenerlo per poi perderlo piuttosto a parametro zero. La proposta del Milan si aggira intorno ai 5/6 milioni di euro e bisognerà vedere se Maldini e soci decideranno di accontentare o meno il Santos correndo il rischio di finire in un’asta di mercato. Il giovane Kaio Jorge è stato infatti accostato con insistenza anche a Juventus e Napoli.

Manca ormai solo l’ufficialità perchè Olivier Giroud diventi a tutti gli effetti un vero e proprio calciatore del Milan in questa finestra di calciomercato. Intervistato in esclusiva dal Corriere della Sera, l’inglese Fikayo Tomori ha parlato della sua esperienza coi rossoneri ed ha commentato l’arrivo dell’attaccante francese, suo compagno già con il Chelsea: “Mi hanno subito accolto tutti benissimo, fin dal primo giorno. Grande società, strutture eccezionali. C’è tutto per crescere e per vincere. Un sogno. Nulla è impossibile, si gioca sempre per vincere. Noi siamo una squadra giovane, stiamo crescendo, ma il secondo posto della stagione scorsa dice che siamo sulla strada giusta. Dobbiamo andare avanti così, step by step, passo dopo passo. I soldi spesi per acquistarmi? Nessun peso, è una grande soddisfazione sentire questa fiducia attorno a me. Tutti mi stanno aiutando. L’ho capito subito: il Milan è il posto giusto per me. Giroud? Una persona molto gentile oltre che un grande attaccante. Ha un’esperienza immensa, ha giocato in grandi squadre segnando sempre molto e soprattutto vincendo molto. Ci aiuterà.”

