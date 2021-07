CALCIOMERCATO MILAN/ Isco ideale per rimpiazzare Calhanoglu, i dettagli

CALCIOMERCATO MILAN, ISCO ORA E’ POSSIBILE

Il Milan vuole migliorare il secondo posto guadagnato lo scorso anno ed i suoi dirigenti stanno lavorando sul calciomercato estivo per rafforzare l’organico a disposizione di mister Stefano Pioli. I rossoneri stanno ragionando sul rafforzare più di un reparto ma a centrocampo c’è un nome che pare essere tornato concretamente di moda per il club di Milanello, ovvero quello di Isco di proprietà del Real Madrid. Il contratto del centrocampista, reduce da 29 apparizioni nel 2020/2021 tra campionato e coppe varie, scadrà al termine della prossima stagione, e cioè nel giugno del 2022, spingendo i Blancos a vagliare eventuali offerte per il suo cartellino visto il mancato rinnovo. A differenza di altre possibili pretendenti, il Milan può inoltre vantare ottimi rapporti con il Real Madrid, sia con la dirigenza che con l’allenatore Carlo Ancelotti, e per aggiudicarselo potrebbero bastare 20 milioni di euro. Il profilo di Isco sarebbe l’ideale per rimpiazzare il turco Calhanoglu.

CALCIOMERCATO MILAN, ADDII DOLOROSI

Il calciomercato può regalare sempre qualche sorpresa ed in questa finestra estiva il Milan pare già aver incontrato qualche imprevisto, come ad esempio il passaggio di Calhanoglu all’Inter o il mancato rinnovo di Donnarumma, rimasto svincolato. Interpellato da Calciomercatoweb, l’ex rossonero Stefano Eranio ha parlato proprio di queste due situazioni spiegando: “C’è tanto dispiacere per i giocatori persi. Perder Donnarumma a zero è stato un male; ancora peggio Calhanoglu, che è andato addirittura ai cugini. Ma soprattutto Donnarumma: sarebbe potuto rimanere e diventare il simbolo di questa società. Sono deluso, ma il Milan non poteva farci nulla”. Chiara anche la sua posizione sul possibile rinnovo del contratto di Franck Kessie: “È uno dei pochi giocatori che no ha mai detto nulla. Ha dato sempre qualità e quantità. È un insostituibile e in Europa solo Kantè del Chelsea arriva a questo livello. Si tratta di un punto fermo e deve rimanere dov’è, perciò la società deve fare uno sforzo importante.”

