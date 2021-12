Calciomercato Milan/ Kessié e Bennacer in coppa d’Africa: occhi puntati su Svanberg

CALCIOMERCATO MILAN: SI CERCA UNA PEDINA IN MEDIANA

Si avvicina l’apertura del calciomercato invernale. Il Milan è al lavoro per puntellare la rosa di Stefano Pioli, in vista della prossima Coppa d’Africa, che vedrà impegnati diversi giocatori rossoneri. Il Diavolo perderà tre giocatori: Fodé Ballo-Touré, impegnato con il Senegal, Franck Kessié con la Costa d’Avorio e Ismaël Bennacer che rappresenterà l’Algeria. Il tecnico rossonero potrà contare solo su Tiémoué Bakayoko, Alessandro Tonali e Rade Krunić, nell’ultimo periodo impiegato da trequartista.

Kessie non rinnova con il Milan?/ La Juventus prova il sorpasso sul PSG

Paolo Maldini potrebbe quindi guardare al mercato, con diversi profili sotto osservazione. Il direttore tecnico dei meneghini, starebbe da tempo osservando Renato Sanches del Lille. Il mediano portoghese ha però un elevato costo del cartellino (25-30 milioni), oltre al forte interesse dell’Arsenal, con il club rossonero che andrebbe quindi a virare su un profilo più accessibile: Mattias Svanberg del Bologna.

Kessie Milan: rinnovo a rischio/ Calciomercato news: ombra del PSG, addio a gennaio?

CALCIOMERCATO MILAN: OCCHI SU SVANBERG, LA SITUAZIONE

Gli impegni di Kessié e Bennacer in Coppa d’Africa, potrebbero spingere Paolo Maldini a rinforzare la mediana del Milan nella prossima sessione di calciomercato. Secondo quanto riportato da ‘Il Resto del Carlino‘, il centrocampista del Bologna, Mattias Svanberg, avrebbe messo in pausa le trattative con i felsinei, per il rinnovo del suo contratto (in scadenza nel 2023), e starebbe valutando eventuali offerte nella prossima finestra di calciomercato.

Il centrocampista svedese sarebbe sotto osservazione del Milan già da un paio di stagioni, e sarebbe particolarmente sponsorizzato dal connazionale Zlatan Ibrahimovic. Il costo del suo cartellino si aggirerebbe intorno ai 15 milioni, e il suo ambientamento già completato nel calcio italiano, potrebbe spingere il club milanese a puntare proprio su di lui. Il mediano del Bologna piace anche ad Atalanta, Inter, Juventus e Napoli in Serie A.

Messias "Milan? Il massimo della vita"/ "Ibrahimovic un esempio. Con lui e Giroud..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA